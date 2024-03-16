Для того, щоб вони вийшли особливо ніжними, додайте у тісто газовану воду. Млинці, приготовані таким чином, виходять ніжнішими. Якщо є час, тісто можна приготувати за пів години до приготування, щоб воно відпочило.
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Рецепт млинців
- Час:30 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Борошно висипте в миску, додайте яйця, молоко, воду і сіль. Перемішайте до однорідності.
- Додайте розтоплене вершкове масло або рослинну олію і перемішайте Смажте млинці на добре розігрітій сковороді з тонким дном.