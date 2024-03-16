Для того, чтобы они получились особенно нежными, добавьте в тесто газированную воду. Блины, приготовленные таким образом, получаются более нежными. Если есть время, тесто можно приготовить за полчаса до приготовления, чтобы оно отдохнуло.
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Рецепт блинов
- Время:30 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Муку высыпьте в миску, добавьте яйца, молоко, воду и соль. Перемешайте до однородности.
- Добавьте растопленное сливочное или растительное масло и перемешайте Жарьте блины на хорошо разогретой сковороде с тонким дном.