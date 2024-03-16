Для того, чтобы они получились особенно нежными, добавьте в тесто газированную воду. Блины, приготовленные таким образом, получаются более нежными. Если есть время, тесто можно приготовить за полчаса до приготовления, чтобы оно отдохнуло.

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Рецепт блинов

Время :30 минут

:30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 стакан пшеничной муки;

– 2 яйца;

– 1 стакан молока

– 3/4 стакана воды (желательно газированной);

– щепотка соли;

– 3 столовые ложки сливочного или растительного масла.

Приготовление:

Муку высыпьте в миску, добавьте яйца, молоко, воду и соль. Перемешайте до однородности. Добавьте растопленное сливочное или растительное масло и перемешайте Жарьте блины на хорошо разогретой сковороде с тонким дном.

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