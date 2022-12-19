Брюссельская капуста очень богата витаминами и минералами, поэтому нет ничего удивительного в том, что все родители пытаются приготовить этот продукт разными способами, чтобы дети его ели. В этом случае на помощь может прийти особый рецепт жарки капусты, ведь какой ребенок не любит апельсиновый сок?
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Рецепт брюссельской капусты в апельсиновом соке
Время: 30 минут
Порций: 4
Сочетание вкуса и пользы / Фото Beszamel
Ингредиенты:
- 25 "головок" брюссельской капусты;
- стакан апельсинового сока;
- 2 столовые ложки сливочного масла;
- 2 луковицы;
- столовая ложка цедры апельсина.
Приготовление:
- Брюссельскую капусту моем и разрезаем на половинки.
- Разогреваем сковороду, выкладываем капусту срезом вниз и поливаем соком.
- Когда сок выпарится, добавляем масло, цедру, нарезанный лук и жарим еще 2 минуты.
- Как только капуста станет красивого румяного цвета – снимаем со сковороды и подаем на стол.
Приятного аппетита!