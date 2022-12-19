Брюссельская капуста очень богата витаминами и минералами, поэтому нет ничего удивительного в том, что все родители пытаются приготовить этот продукт разными способами, чтобы дети его ели. В этом случае на помощь может прийти особый рецепт жарки капусты, ведь какой ребенок не любит апельсиновый сок?

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Рецепт брюссельской капусты в апельсиновом соке

Время: 30 минут

Порций: 4

Сочетание вкуса и пользы / Фото Beszamel

Ингредиенты:

25 "головок" брюссельской капусты;

стакан апельсинового сока;

2 столовые ложки сливочного масла;

2 луковицы;

столовая ложка цедры апельсина.

Приготовление:

Брюссельскую капусту моем и разрезаем на половинки. Разогреваем сковороду, выкладываем капусту срезом вниз и поливаем соком. Когда сок выпарится, добавляем масло, цедру, нарезанный лук и жарим еще 2 минуты. Как только капуста станет красивого румяного цвета – снимаем со сковороды и подаем на стол.

Приятного аппетита!