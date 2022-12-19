Брюссельська капуста дуже багата на вітаміни та мінерали, тож немає нічого дивного у тому, що всі батьки намагаються приготувати цей продукт у різний спосіб, аби лиш діти його їли. У цьому випадку на допомогу може прийти особливий рецепт смаження капусти, адже яка дитина не любить апельсинового соку?

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Рецепт брюссельської капусти в апельсиновому соку

Час: 30 хвилин

Порцій: 4

Поєднання смаку та користі / Фото Beszamel

Інгредієнти:

25 "голівок" брюссельської капусти;

стакан апельсинового соку;

2 столові ложки вершкового масла;

2 цибулини;

столова ложка цедри апельсина.

Приготування:

Брюссельську капусту миємо та розрізаємо на половинки. Розігріваємо сковорідку, викладаємо капусту зрізом вниз та поливаємо соком. Коли сік випарується, додаємо масло, цедру, нарізану цибулю та смажимо ще 2 хвилини. Як тільки капуста стане гарного рум'яного кольору – знімаємо з пательні та подаємо до столу.

Смачного!