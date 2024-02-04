Такой бульон готовят в Вене: что особенного туда добавляют

Может показаться, что бульон – это привычное блюдо, которым трудно удивить. Однако это далеко не так. В Вене к нему добавляют такие ингредиенты, которые создают невероятный вкус.

Бульон готовят по-разному, с добавлением ароматных специй. Популярными вариантами являются по-американски – с кусочками курицы, овощами и макаронами, а также восточный. Однако вы просто обязаны познакомиться с австрийской вариацией блюда. В местных ресторанах его называют “Rindsuppe mit Wiener Einlage”, что переводится как “говяжий бульон с венской вставкой”.

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Рецепт бульона по-венски

Время : 1,5 часа

: 1,5 часа Порций: 4

Новый вкус привычного блюда / Иллюстративное фото pexels

– 750 грамм говядины;– 500 грамм говяжьих костей;– 2 луковицы;– 2 морковки;– 1 корень петрушки;– 1/4 луковицы сельдерея;– 4 зубчика чеснока;– петрушка по вкусу,– свежий или сушеный тимьян по вкусу;– 2 лавровых листа;– соль и несколько зерен перца по вкусу;– 2 яйца;– полстакана пшеничной муки;– полстакана молока;– полстакана газированной воды;– щепотка соли;– масло для жарки.

Приготовление:

Положите мясо с костями в большую кастрюлю, залейте холодной водой (примерно 2,5 литра) и доведите до кипения, снимая пену. Лук разрежьте пополам, не очищая, и обжарьте на огне до темно-коричневого цвета. Добавьте в суп чайную ложку соли, лавровый лист, горошины перца и обжаренные половинки лука. Варите все на медленном огне не менее 3 часов (чем дольше, тем лучше). Соедините все ингредиенты для блинов до однородной массы. Жарьте блины на небольшом количестве жира и отставьте остывать. Когда остынут, нарежьте тонкими полосками. Сваренный суп процедите и удалите лук, мясо и кости. Говядину нарежьте небольшими кусочками. В кастрюлю с прозрачным бульоном добавить нарезанные овощи, очищенные зубчики чеснока, зелень, соль, перец и мясо. Готовьте еще примерно 30 минут. Подавайте бульон с нарезанными блинами и кусочками мяса.

Насколько это необходимый шаг: нужно ли сниматьс бульона.