Бульон готовят по-разному, с добавлением ароматных специй. Популярными вариантами являются по-американски – с кусочками курицы, овощами и макаронами, а также восточный. Однако вы просто обязаны познакомиться с австрийской вариацией блюда. В местных ресторанах его называют “Rindsuppe mit Wiener Einlage”, что переводится как “говяжий бульон с венской вставкой”.
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Рецепт бульона по-венски
- Время: 1,5 часа
- Порций: 4
Новый вкус привычного блюда / Иллюстративное фото pexels
Приготовление:
- Положите мясо с костями в большую кастрюлю, залейте холодной водой (примерно 2,5 литра) и доведите до кипения, снимая пену. Лук разрежьте пополам, не очищая, и обжарьте на огне до темно-коричневого цвета.
- Добавьте в суп чайную ложку соли, лавровый лист, горошины перца и обжаренные половинки лука. Варите все на медленном огне не менее 3 часов (чем дольше, тем лучше).
- Соедините все ингредиенты для блинов до однородной массы.
- Жарьте блины на небольшом количестве жира и отставьте остывать. Когда остынут, нарежьте тонкими полосками.
- Сваренный суп процедите и удалите лук, мясо и кости. Говядину нарежьте небольшими кусочками.
- В кастрюлю с прозрачным бульоном добавить нарезанные овощи, очищенные зубчики чеснока, зелень, соль, перец и мясо.
- Готовьте еще примерно 30 минут.
- Подавайте бульон с нарезанными блинами и кусочками мяса.