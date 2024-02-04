Бульон готовят по-разному, с добавлением ароматных специй. Популярными вариантами являются по-американски – с кусочками курицы, овощами и макаронами, а также восточный. Однако вы просто обязаны познакомиться с австрийской вариацией блюда. В местных ресторанах его называют “Rindsuppe mit Wiener Einlage”, что переводится как “говяжий бульон с венской вставкой”.

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Рецепт бульона по-венски

Время : 1,5 часа

: 1,5 часа Порций: 4

Новый вкус привычного блюда / Иллюстративное фото pexels

Ингредиенты:

– 750 грамм говядины;

– 500 грамм говяжьих костей;

– 2 луковицы;

– 2 морковки;

– 1 корень петрушки;

– 1/4 луковицы сельдерея;

– 4 зубчика чеснока;

– петрушка по вкусу,

– свежий или сушеный тимьян по вкусу;

– 2 лавровых листа;

– соль и несколько зерен перца по вкусу;

блины:

– 2 яйца;

– полстакана пшеничной муки;

– полстакана молока;

– полстакана газированной воды;

– щепотка соли;

– масло для жарки.

Приготовление:

Положите мясо с костями в большую кастрюлю, залейте холодной водой (примерно 2,5 литра) и доведите до кипения, снимая пену. Лук разрежьте пополам, не очищая, и обжарьте на огне до темно-коричневого цвета. Добавьте в суп чайную ложку соли, лавровый лист, горошины перца и обжаренные половинки лука. Варите все на медленном огне не менее 3 часов (чем дольше, тем лучше). Соедините все ингредиенты для блинов до однородной массы. Жарьте блины на небольшом количестве жира и отставьте остывать. Когда остынут, нарежьте тонкими полосками. Сваренный суп процедите и удалите лук, мясо и кости. Говядину нарежьте небольшими кусочками. В кастрюлю с прозрачным бульоном добавить нарезанные овощи, очищенные зубчики чеснока, зелень, соль, перец и мясо. Готовьте еще примерно 30 минут. Подавайте бульон с нарезанными блинами и кусочками мяса.

Насколько это необходимый шаг: нужно ли снимать пену с бульона.