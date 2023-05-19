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Время: 30 минут + 2 часа на тесто

Порций: 2 багета

для чесночной смеси: – 1 головка чеснока; – немного оливкового масла; – щепотка соли; – щепотка сахара; – 125 грамм моцареллы.

для багета: – 250 грамм муки + немного для присыпки; – 5 грамм соли; – 5 грамм сухих дрожжей; – 30 миллилитров оливкового масла + для смазки; – 180 миллилитров воды;

Приготовление:

Все ингредиенты для багетов, кроме воды, смешиваем в одной посуде. Дрожжи не должны контактировать с солью до момента затворения.

Медленно добавляем воду и замешиваем тесто. Перекладываем его в смазанную маслом посуду и оставляем на 2 часа.

Выкладываем тесто на присыпанную мукой поверхность и делим на две части и формируем багеты.

Разогреваем духовку до 200 градусов. Зубчики чеснока не очищаем, ставим в форму для запекания, добавляем немного масла и щепотку соли. Запекаем 20 минут.

Вынимаем чеснок из духовки, даем немного остыть и чистим. Заталкиваем зубчики чеснока внутрь багетов.

В форму налейте немного воды и нагрейте ее внизу духовки, чтобы образовался пар – это гарантирует образование корочки.

Выпекаем багеты 30 – 40 минут.