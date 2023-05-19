Цей варіант часникового хліба здобув прихильників по всьому світу. Якщо вам потрібно буде швидко та смачно перекусити, то просто підсмажте його з моцарелою та смакуйте із найпростішим салатом з коріандру та помідорів.

Не пропустіть Розпочинаємо сезон смаженого м'яса правильно: смачні страви з курятини, які потішать друзів Рецепт часникового хліба з сиром Час: 30 хвилин + 2 години на тісто Порцій: 2 багети Інгредієнти: для багета:

– 250 грамів борошна + трішки для присипки;

– 5 грамів солі;

– 5 грамів сухих дріжджів;

– 30 мілілітрів оливкової олії + для змащування;

– 180 мілілітрів води; для часникової суміші:

– 1 головка часнику;

– трішки оливкової олії;

– дрібка солі;

– дрібка цукру;

– 125 грамів моцарели. Приготування: Усі інгредієнти для багетів, окрім води, змішуємо в одному посуді. Дріжджі не повинні контактувати з сіллю до моменту замішування.

Повільно додаємо воду та замішуємо тісто. Перекладаємо його у змащений олією посуд та залишаємо на 2 години.

Викладаємо тісто на присипану борошном поверхню і ділимо на дві частини і формуємо багети.

Розігріваємо духовку до 200 градусів. Зубчики часники не очищаємо, ставимо у форму для запікання, додаємо трішки олії та дрібку солі. Запікаємо 20 хвилин.

Виймаємо часник з духовки, даємо трішки охолонути та чистимо. Запихаємо зубчики часнику всередину багетів.

У форму налийте трішки води та нагрійте її внизу духовки, щоб утворилася пара – це гарантує утворення скоринки.

Випікаємо багети 30 – 40 хвилин.

Потім їх варто нарізати на скибки, посипати тертим сиром та відправити перед подачею у мікрохвильовку.