Цей варіант часникового хліба здобув прихильників по всьому світу. Якщо вам потрібно буде швидко та смачно перекусити, то просто підсмажте його з моцарелою та смакуйте із найпростішим салатом з коріандру та помідорів.
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Рецепт часникового хліба з сиром
Час: 30 хвилин + 2 години на тісто
Порцій: 2 багети
Приготування:
- Усі інгредієнти для багетів, окрім води, змішуємо в одному посуді. Дріжджі не повинні контактувати з сіллю до моменту замішування.
- Повільно додаємо воду та замішуємо тісто. Перекладаємо його у змащений олією посуд та залишаємо на 2 години.
- Викладаємо тісто на присипану борошном поверхню і ділимо на дві частини і формуємо багети.
- Розігріваємо духовку до 200 градусів. Зубчики часники не очищаємо, ставимо у форму для запікання, додаємо трішки олії та дрібку солі. Запікаємо 20 хвилин.
- Виймаємо часник з духовки, даємо трішки охолонути та чистимо. Запихаємо зубчики часнику всередину багетів.
- У форму налийте трішки води та нагрійте її внизу духовки, щоб утворилася пара – це гарантує утворення скоринки.
- Випікаємо багети 30 – 40 хвилин.
- Потім їх варто нарізати на скибки, посипати тертим сиром та відправити перед подачею у мікрохвильовку.