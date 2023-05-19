Это блюдо выручит вас не раз: как сделать домашний чесночный хлеб с сыром
19 мая 2023, 07:06Читати новину українською
Источник:ВВС Food
Вкусный хлеб, который можно подать в салаты или другие блюда – это настоящая находка. Чесночный хлеб с сырными нотками точно придется вам по душе.
Этот вариант чесночного хлеба завоевал поклонников по всему миру. Если вам нужно будет быстро и вкусно перекусить, то просто поджарьте его с моцареллой и наслаждайтесь самым простым салатом из кориандра и помидоров.
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Рецепт чесночного хлеба с сыром
Время: 30 минут + 2 часа на тесто
Порций: 2 багета
Приготовление:
- Все ингредиенты для багетов, кроме воды, смешиваем в одной посуде. Дрожжи не должны контактировать с солью до момента затворения.
- Медленно добавляем воду и замешиваем тесто. Перекладываем его в смазанную маслом посуду и оставляем на 2 часа.
- Выкладываем тесто на присыпанную мукой поверхность и делим на две части и формируем багеты.
- Разогреваем духовку до 200 градусов. Зубчики чеснока не очищаем, ставим в форму для запекания, добавляем немного масла и щепотку соли. Запекаем 20 минут.
- Вынимаем чеснок из духовки, даем немного остыть и чистим. Заталкиваем зубчики чеснока внутрь багетов.
- В форму налейте немного воды и нагрейте ее внизу духовки, чтобы образовался пар – это гарантирует образование корочки.
- Выпекаем багеты 30 – 40 минут.
- Затем их следует нарезать на ломтики, посыпать тертым сыром и отправить перед подачей в микроволновку.