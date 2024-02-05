Хрустящие будто только что из упаковки: готовим чипсы в духовке или микроволновке – два рецепта

5 февраля 2024, 15:50
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Источник:

kuchnia

Чипсы – одна из наших любимых закусок, мы любим ими лакомиться на вечеринке, в путешествии или во время просмотра сериала. Необязательно идти за ними в магазин – приготовьте это лакомство дома.

Домашние чипсы вкусные и полезные. Их можно приготовить из разных овощей и не только на сковороде, а в духовке или микроволновой печи. Рецепты очень простые!

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Картофельные чипсы из духовки

Время: 20 минут

Ингредиенты:
– картофель;
– оливковое масло;
– соль и перец по вкусу.
– другие любимые специи, например, орегано, острая или копченая паприка.

Приготовление:

  1. Картофель очистите, вымойте и нарежьте тонкими ломтиками.
  2. Слегка сбрызните их оливковым маслом и приправьте специями. Разложите на противне так, чтобы было много места и не соприкасались друг с другом.
  3. Разогрейте духовку до 220 градусов, поместите туда противень с чипсами и запекайте 10 минут на конвекции.
  4. По истечении этого времени выключите духовку, но оставьте чипсы внутри до полного остывания. От этого они станут хрустящими.

Картофельные чипсы в микроволновке

  • Время: 20 минут
Ингредиенты:

– картофель;
– любимые специи.

Приготовление:

  1. Картофель очистите и нарежьте тонкими ломтиками.
  2. Поместите его в миску и залейте очень холодной водой.
  3. Тщательно промойте, вылейте воду и налейте свежей.
  4. Продолжайте полоскание, чтобы удалить как можно больше крахмала – последняя налитая вода должна быть почти прозрачной. Процедите чипсы в ситечко и тщательно высушите.
  5. Большую тарелку застелите бумагой для выпечки и выложите на нее ломтики картофеля так, чтобы они не касались друг друга. Приправьте и поставьте в микроволновую печь.
  6. Выпекайте примерно 3 – 4 минуты или пока чипсы не станут золотистыми.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська