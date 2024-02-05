Хрустящие будто только что из упаковки: готовим чипсы в духовке или микроволновке – два рецепта

Чипсы – одна из наших любимых закусок, мы любим ими лакомиться на вечеринке, в путешествии или во время просмотра сериала. Необязательно идти за ними в магазин – приготовьте это лакомство дома.

Домашние чипсы вкусные и полезные. Их можно приготовить из разных овощей и не только на сковороде, а в духовке или микроволновой печи. Рецепты очень простые!

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Картофельные чипсы из духовки

Время: 20 минут

– картофель;– оливковое масло;– соль и перец по вкусу.– другие любимые специи, например, орегано, острая или копченая паприка.

Приготовление:

Картофель очистите, вымойте и нарежьте тонкими ломтиками. Слегка сбрызните их оливковым маслом и приправьте специями. Разложите на противне так, чтобы было много места и не соприкасались друг с другом. Разогрейте духовку до 220 градусов, поместите туда противень с чипсами и запекайте 10 минут на конвекции. По истечении этого времени выключите духовку, но оставьте чипсы внутри до полного остывания. От этого они станут хрустящими.

Картофельные чипсы в микроволновке

Время: 20 минут

– картофель;– любимые специи.

Приготовление:

Картофель очистите и нарежьте тонкими ломтиками. Поместите его в миску и залейте очень холодной водой. Тщательно промойте, вылейте воду и налейте свежей. Продолжайте полоскание, чтобы удалить как можно больше крахмала – последняя налитая вода должна быть почти прозрачной. Процедите чипсы в ситечко и тщательно высушите. Большую тарелку застелите бумагой для выпечки и выложите на нее ломтики картофеля так, чтобы они не касались друг друга. Приправьте и поставьте в микроволновую печь. Выпекайте примерно 3 – 4 минуты или пока чипсы не станут золотистыми.

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