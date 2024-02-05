Домашні чіпси смачні та корисні. Їх можна приготувати з різних овочів і не тільки на пательні, а у духовці чи мікрохвильовій печі. Рецепти дуже прості!
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Картопляні чіпси з духовки
Час: 20 хвилин
Приготування:
- Картоплю очистіть, вимийте і наріжте тонкими скибочками.
- Злегка збризніть їх оливковою олією і приправте спеціями. Розкладіть на деку так, щоб було багато місця і не стикалися одні з одним.
- Розігрійте духовку до 220 градусів, помістіть туди деко з чіпсами і запікайте 10 хвилин на конвекції.
- Після закінчення цього часу вимкніть духовку, але залиште чіпси всередині до повного охолодження. Від цього вони стануть хрусткими.
Картопляні чіпси в мікрохвильовці
- Час: 20 хвилин
Приготування:
- Картоплю очистіть і наріжте тонкими скибочками.
- Помістіть її в миску і залийте дуже холодною водою.
- Ретельно промийте, вилийте воду і налийте свіжої.
- Продовжуйте полоскання, щоб видалити якомога більше крохмалю – остання налита вода повинна бути майже прозорою. Процідіть чіпси в ситечко і ретельно висушіть.
- Велику тарілку застеліть папером для випічки і викладіть на неї скибочки картоплі так, щоб вони не торкалися один одного. Приправте та поставте в мікрохвильову піч.
- Випікайте приблизно 3 – 4 хвилини або поки чіпси не стануть золотистими.