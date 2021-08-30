Как приготовить цветную капусту: 10 быстрых и вкусных рецептов

Если вы решили перейти на здоровое питание или похудеть, диетологи советуют включить в рацион цветную капусту. Этот продукт имеет большое количество полезных веществ, в частности, минералов (например, йода, магния и других), витаминов (ретинол, H и U – редко встречаются в продуктах), пептин.

Цветная капуста также обладает противораковым свойством и является хорошим антиоксидантом благодаря сульфорафану, что входит в ее состав. А что можно приготовить из этого овоща? Мы подобрали простые рецепты, которые помогут оценить вкус и пользу цветной капусты. Готовьте с удовольствием!

Интересно Украинская кухня покоряет мир: ТОП блюд, которые стали нашими гастрономическими визитками

Цветная капуста, жаренная на сковородке

Овощ можно приготовить как жареным, так и запеченным. Чтобы уменьшить время приготовления цветной капусты, многие хозяйки перед жаркой бланшируют ее в подсоленной воде (от 3 до 5 минут). Начнем с самого простого рецепта.

Жареная цветная капуста

Жареная цветная капуста / Фото reczepty.blogspot

Ингредиенты:

1 килограмм цветной капусты;

50 – 70 миллилитров подсолнечного масла;

60 граммов муки (лучше кукурузного)

0,5 чайной ложки соли;

специи по вкусу.

Приготовление:

Разбираем кочан на отдельные соцветия, каждое тщательно промываем. В кипяток погружаем веточку розмарина, щепотку соли, бланшируем 5 минут. При использовании замороженного продукта его нужно закинуть в холодную воду. Не советуем размораживать цветную капусту. Получаем соцветия дуршлагом из кастрюли и оставляем до полного высушивания жидкости. Смешиваем муку со специями. В этой массе вымачиваем кусочки цветной капусты, жарим до образования аппетитной золотистой корочки.

Рецепт завтрака из цветной капусты

Жареная цветная капуста с сыром / Фото juegoscocinarpasteleria

Ингредиенты:

300 – 400 граммов соцветия капусты;

50 граммов любого сыра твердых сортов;

2 средних яйца,

20 – 30 граммов сливочного масла;

2 ложки столовые сметаны / майонеза;

1 болгарский перец;

5 граммов (чайная ложка) итальянских трав;

щепотка соли.

Приготовление:

Несколько минут бланшируем соцветия. Болгарский перец нарезаем тонкой соломкой и обжариваем на разогретой сковороде с маслом. Добавляем капусту и также жарим ее до появления корочки. В отдельную тару выливаем сметану (в случае отсутствия можно использовать майонез), специи, потертый сыр. Все тщательно перемешиваем. Заливаем полученной массой капусту, жарим 3 минуты, затем переворачиваем. Завтрак готов! При подаче посыпаем зеленью.

Читайте также Домашний майонез: классический рецепт популярного соуса и советы по приготовлению от шеф-повара

Жареная капуста в оболочке из сухарей

Жареная цветная капуста в сухарях / Фото vkusnoo

Ингредиенты:

½ килограмма свежей/замороженной цветной капусты;

50 – 60 миллилитров подсолнечного / оливкового масла;

3 яйца среднего размера;

½ упаковки панировочных сухарей;

щепотка соли.

Приготовление:

Капусту делим на маленькие кусочки. Тщательно их моем, бланшируем в кипятке. По готовности избавляемся от лишней жидкости, используя дуршлаг. В отдельной посуде взбиваем вилкой яйца со щепоткой соли до появления легкой пены. В другую тарелку помещаем панировочные сухари. Каждый кусок вымачиваем в яйце, после чего обваливаем в сухарях. Начинаем обжаривать на горячей сковороде до золотистого цвета, время от времени переворачивая. Аппетитное блюдо готово.

Жареная цветная капуста с сыром в кляре

В классическом рецепте кляр готовится из яиц и муки с добавлением соли. Мы предлагаем вам немного изменить ингредиенты кляра и получить потрясающую блюдо. Необычный вкус с хрустящей корочкой обеспечит добавлен сыр.

Жареная цветная капуста в кляре с сыром / Фото appetito

Ингредиенты:

500 – 600 граммов цветной капустки;

75 граммов (3 ложки с горкой) 20% сметаны

70 граммов муки;

50 граммов сыра;

3 яйца среднего размера;

подсолнечное/оливковое масло.

Приготовление:

С кочана снимаем нижние листья, промываем. Разделяем на небольшие части. Отвариваем до мягкости (не более 3 минут). Пока варится капуста, займемся кляром: в посуду с яйцами добавляем соль со специями (по желанию), сметану. Взбиваем до появления пены, всыпаем натертый сыр, хорошо перемешиваем. На вид кляр напоминает густую сметану. Вымачиваем каждое соцветие в кляре и жарим на разогретой сковороде, переворачивая до образования румяной корочки. Кусочки цветной капусты вынимаем на бумажные салфетки для удаления лишнего жира. Раскладываем на тарелке, украшаем зеленью (по желанию) и подаем.

Блюда из цветной капусты, приготовленные в духовке

Каждая хозяйка постоянно задает себе вопрос: "Как быстро приготовить ужин, еще и вкусно и полезно?" Мы подготовили несколько простых рецептов, которые помогут приготовить цветную капусту в духовке.

Запеченный кочан цветной капусты

Этот рецепт не требует много времени, а продукты, которые нам нужны, всегда найдутся в холодильнике.

Целая цветная капуста, запеченная в духовке / Фото appetito

Ингредиенты:

100 граммов сыра;

2 столовые ложки сметаны

1 чайная ложка соли;

1 чайная ложка масла;

500 граммов капусты цветной.

Приготовление:

В кипятке отвариваем кочан цветной капусты в течение 10 минут. В это время натираем сыр на крупной терке. На противень, смазанный маслом, выкладываем капусту. Со всех сторон хорошо смазываем сметаной. Сверху посыпаем сыром. В разогретую до 180 градусов духовку ставим противень с капустой. Через 20 минут запекания капуста будет готова. Сверху при подаче можно посыпать укропом.

Пицца с основой из цветной капусты

Во всех при слове "пицца" возникает ассоциация с тестом. Оказывается, что тесто вполне можно заменить цветной капустой. В результате – у вас получится легкая и вкусная пицца.

Пицца с основой из цветной капусты / Фото juegoscocinarpasteleria

Ингредиенты:

1 большой кочан цветной капусты;

2 куриных яйца,

щепотку соли.

Соус и начинка избирается за вашими предпочтениями.

Приготовление:

Отделяем соцветия, измельчаем их в блендере или рубим ножом до мелкой крошки. Ставим подготовленную капусту в микроволновую печь на 2 минуты. Затем перекладываем в марлю и путем выжимания удаляем лишний сок. Высыпаем в миску, добавляем соль, яйца. Все хорошо перемешиваем до однородной массы. На противень, застеленный пергаментом, выкладываем тесто. По желанию можно сформировать круг. Разогреваем духовку до 220 градусов и ставим запекать на 10 минут. Готовую основу смазываем кетчупом/соусом, кладем начинку, посыпаем тертым сыром, ставим в духовку на несколько минут. Как только пицца покроется румяной корочкой, можно вынимать.

Запеканка из цветной капусты

С приготовлением этого блюда справится даже новичок в кулинарии.

Запеканка из цветной капусты / Фото 24 канал

Ингредиенты:

0,5 килограмма капусты цветной / замороженных соцветий;

150 граммов ветчины;

3 крупных куриных яйца,

4 картофелины среднего размера;

150 миллилитров сметаны

100 граммов сыра, который хорошо плавится;

2 зубчика чеснока (можно и больше)

по вкусу: зеленый лук, специи, молотый перец и соль.

Приготовление:

От головки отделяем соцветия, отвариваем в воде с солью до готовности, разминаем вилкой. Сваренный картофель нарезаем небольшими кубиками, отправляем к капусте. Ветчина режется такими же кусочками, как и картофель. Мелко нарезаем лук, чеснок, мелко порезанный ножом или выжатый, и отправляем к остальным продуктам. В отдельной посуде смешиваем яйца со сметаной, солью и перцем. По желанию добавляем другие специи. Полученную смесь выливаем в посуду к остальным ингредиентам и хорошо перемешиваем. В смазанную форму добавляем полученную массу, сверху посыпаем натертым сыром. Размещаем противень в разогретый до 200 градусов духовку и запекаем около 30 минут. Вынимаем из духовки запеканку, даем немного остыть и подаем к столу.

Попробуйте Небанальные блюда с маринованным курицей: китайская лапша, пряный рис и лаваш с баклажанами

Жульен из цветной капусты

Обычно такое блюдо готовится из грибов и курицы/свинины. Мы предлагаем приготовить его с цветной капустой и курицей. Поверьте, это вкусно, а ваши родные его очень быстро съедят и попросят добавки.

Жульен из цветной капусты / Фото tobiporada

Ингредиенты:

400 граммов куриного мяса (лучше филе)

½ килограмма соцветий цветной капусты;

200 граммов сыра твердых сортов;

3 столовые ложки муки;

150 граммов сметаны (любой жирности)

специи, перец и соль на ваше усмотрение.

Приготовление:

Хорошо промойте куриное филе / мясо, отварите, посолив воду. Соцветия цветной капусты (если у вас кочан, то разберите) также необходимо отварить в течение 3 – 4 минут. Используя дуршлаг, избавьтесь от лишнего воды, большие кусочки разрежьте. Обжарьте на маленьком огне муку, добавьте к нему специи, перец и соль. Продолжайте жарить еще 1 – 2 минуты (если сметана жидкая – до загустения). Нарезанное небольшими кусочками куриное мясо перемешайте с капустой и приправами (на ваше усмотрение). Готовую массу разложите в небольшие формочки и залейте соусом. Сверху присыпьте достаточным количеством натертого сыра. Разогрейте духовку до 180 градусов и ставьте жульен запекать. Время напрямую зависит только от вашей духовки. Появление румяной корочки свидетельствует о готовности блюда.

Нежное суфле из соцветий цветной капусты

Суфле всегда представляется чем-то сладким. Однако это не так. Попробовав эту пищу, вы ее обязательно добавите в свой рацион.

Суфле из цветной капусты / Фото stravy

Ингредиенты:

50 граммов сливочного масла;

4 столовые ложки муки;

3 средних куриных яйца,

400 граммов цветной капусты или ее соцветий;

небольшая горсть хлебных крошек (по вкусу)

соль и приправы по вашему желанию.

Приготовление:

Промытый кочан отвариваем в подсоленной воде. После этого перебиваем его блендером до кашеобразной массы. Вода, в которой варили, нам еще пригодится. В кипящем отваре нужно растворить масло. Затем всыпаем муку и хорошо перемешиваем блендером. Добавляем кашу с овощами и размешиваем. Отделяем белки от желтков. Желтки, соль и специи соединяем с полученной массой. Отдельно взбиваем белки до устойчивой пены и осторожно смешиваем с остальными ингредиентами. Формы смазываем маслом и обсыпаем крошками. Заполняем их полученной массой. В разогретый до 180 градусов духовку ставим формы и запекаем 45 – 60 минут.

Запеченная цветная капуста с сыром и майонезом

Запекая овощ в духовке, вы получаете низкокалорийную пищу. В сезон купить цветную капусту - не проблема, другие составляющие всегда есть в холодильнике.

Цветная капуста, запеченная с сыром и майонезом / Фото sad-fasad

Ингредиенты:

60 – 70 граммов любого сыра;

50 граммов майонеза любой жирности

300 – 400 граммов цветной капусты / соцветий (можно замороженные)

1 столовая ложка масла или сливочного масла;

по вкусу: соль, перец.

Приготовление: