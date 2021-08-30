Как приготовить цветную капусту: 10 быстрых и вкусных рецептов
Источник:24 канал
Если вы решили перейти на здоровое питание или похудеть, диетологи советуют включить в рацион цветную капусту. Этот продукт имеет большое количество полезных веществ, в частности, минералов (например, йода, магния и других), витаминов (ретинол, H и U – редко встречаются в продуктах), пептин.
Цветная капуста также обладает противораковым свойством и является хорошим антиоксидантом благодаря сульфорафану, что входит в ее состав. А что можно приготовить из этого овоща? Мы подобрали простые рецепты, которые помогут оценить вкус и пользу цветной капусты. Готовьте с удовольствием!
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Цветная капуста, жаренная на сковородке
Овощ можно приготовить как жареным, так и запеченным. Чтобы уменьшить время приготовления цветной капусты, многие хозяйки перед жаркой бланшируют ее в подсоленной воде (от 3 до 5 минут). Начнем с самого простого рецепта.
Жареная цветная капуста
Жареная цветная капуста / Фото reczepty.blogspot
Ингредиенты:
- 1 килограмм цветной капусты;
- 50 – 70 миллилитров подсолнечного масла;
- 60 граммов муки (лучше кукурузного)
- 0,5 чайной ложки соли;
- специи по вкусу.
Приготовление:
- Разбираем кочан на отдельные соцветия, каждое тщательно промываем.
- В кипяток погружаем веточку розмарина, щепотку соли, бланшируем 5 минут. При использовании замороженного продукта его нужно закинуть в холодную воду. Не советуем размораживать цветную капусту.
- Получаем соцветия дуршлагом из кастрюли и оставляем до полного высушивания жидкости.
- Смешиваем муку со специями.
- В этой массе вымачиваем кусочки цветной капусты, жарим до образования аппетитной золотистой корочки.
Рецепт завтрака из цветной капусты
Жареная цветная капуста с сыром / Фото juegoscocinarpasteleria
Ингредиенты:
- 300 – 400 граммов соцветия капусты;
- 50 граммов любого сыра твердых сортов;
- 2 средних яйца,
- 20 – 30 граммов сливочного масла;
- 2 ложки столовые сметаны / майонеза;
- 1 болгарский перец;
- 5 граммов (чайная ложка) итальянских трав;
- щепотка соли.
Приготовление:
- Несколько минут бланшируем соцветия.
- Болгарский перец нарезаем тонкой соломкой и обжариваем на разогретой сковороде с маслом.
- Добавляем капусту и также жарим ее до появления корочки.
- В отдельную тару выливаем сметану (в случае отсутствия можно использовать майонез), специи, потертый сыр. Все тщательно перемешиваем.
- Заливаем полученной массой капусту, жарим 3 минуты, затем переворачиваем.
- Завтрак готов! При подаче посыпаем зеленью.
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Жареная капуста в оболочке из сухарей
Жареная цветная капуста в сухарях / Фото vkusnoo
Ингредиенты:
- ½ килограмма свежей/замороженной цветной капусты;
- 50 – 60 миллилитров подсолнечного / оливкового масла;
- 3 яйца среднего размера;
- ½ упаковки панировочных сухарей;
- щепотка соли.
Приготовление:
- Капусту делим на маленькие кусочки.
- Тщательно их моем, бланшируем в кипятке.
- По готовности избавляемся от лишней жидкости, используя дуршлаг.
- В отдельной посуде взбиваем вилкой яйца со щепоткой соли до появления легкой пены. В другую тарелку помещаем панировочные сухари.
- Каждый кусок вымачиваем в яйце, после чего обваливаем в сухарях.
- Начинаем обжаривать на горячей сковороде до золотистого цвета, время от времени переворачивая.
- Аппетитное блюдо готово.
Жареная цветная капуста с сыром в кляре
В классическом рецепте кляр готовится из яиц и муки с добавлением соли. Мы предлагаем вам немного изменить ингредиенты кляра и получить потрясающую блюдо. Необычный вкус с хрустящей корочкой обеспечит добавлен сыр.
Жареная цветная капуста в кляре с сыром / Фото appetito
Ингредиенты:
- 500 – 600 граммов цветной капустки;
- 75 граммов (3 ложки с горкой) 20% сметаны
- 70 граммов муки;
- 50 граммов сыра;
- 3 яйца среднего размера;
- подсолнечное/оливковое масло.
Приготовление:
- С кочана снимаем нижние листья, промываем. Разделяем на небольшие части.
- Отвариваем до мягкости (не более 3 минут).
- Пока варится капуста, займемся кляром: в посуду с яйцами добавляем соль со специями (по желанию), сметану. Взбиваем до появления пены, всыпаем натертый сыр, хорошо перемешиваем. На вид кляр напоминает густую сметану.
- Вымачиваем каждое соцветие в кляре и жарим на разогретой сковороде, переворачивая до образования румяной корочки.
- Кусочки цветной капусты вынимаем на бумажные салфетки для удаления лишнего жира.
- Раскладываем на тарелке, украшаем зеленью (по желанию) и подаем.
Блюда из цветной капусты, приготовленные в духовке
Каждая хозяйка постоянно задает себе вопрос: "Как быстро приготовить ужин, еще и вкусно и полезно?" Мы подготовили несколько простых рецептов, которые помогут приготовить цветную капусту в духовке.
Запеченный кочан цветной капусты
Этот рецепт не требует много времени, а продукты, которые нам нужны, всегда найдутся в холодильнике.
Целая цветная капуста, запеченная в духовке / Фото appetito
Ингредиенты:
- 100 граммов сыра;
- 2 столовые ложки сметаны
- 1 чайная ложка соли;
- 1 чайная ложка масла;
- 500 граммов капусты цветной.
Приготовление:
- В кипятке отвариваем кочан цветной капусты в течение 10 минут.
- В это время натираем сыр на крупной терке.
- На противень, смазанный маслом, выкладываем капусту.
- Со всех сторон хорошо смазываем сметаной. Сверху посыпаем сыром.
- В разогретую до 180 градусов духовку ставим противень с капустой.
- Через 20 минут запекания капуста будет готова. Сверху при подаче можно посыпать укропом.
Пицца с основой из цветной капусты
Во всех при слове "пицца" возникает ассоциация с тестом. Оказывается, что тесто вполне можно заменить цветной капустой. В результате – у вас получится легкая и вкусная пицца.
Пицца с основой из цветной капусты / Фото juegoscocinarpasteleria
Ингредиенты:
- 1 большой кочан цветной капусты;
- 2 куриных яйца,
- щепотку соли.
Соус и начинка избирается за вашими предпочтениями.
Приготовление:
- Отделяем соцветия, измельчаем их в блендере или рубим ножом до мелкой крошки.
- Ставим подготовленную капусту в микроволновую печь на 2 минуты. Затем перекладываем в марлю и путем выжимания удаляем лишний сок.
- Высыпаем в миску, добавляем соль, яйца. Все хорошо перемешиваем до однородной массы.
- На противень, застеленный пергаментом, выкладываем тесто. По желанию можно сформировать круг.
- Разогреваем духовку до 220 градусов и ставим запекать на 10 минут.
- Готовую основу смазываем кетчупом/соусом, кладем начинку, посыпаем тертым сыром, ставим в духовку на несколько минут. Как только пицца покроется румяной корочкой, можно вынимать.
Запеканка из цветной капусты
С приготовлением этого блюда справится даже новичок в кулинарии.
Запеканка из цветной капусты / Фото 24 канал
Ингредиенты:
- 0,5 килограмма капусты цветной / замороженных соцветий;
- 150 граммов ветчины;
- 3 крупных куриных яйца,
- 4 картофелины среднего размера;
- 150 миллилитров сметаны
- 100 граммов сыра, который хорошо плавится;
- 2 зубчика чеснока (можно и больше)
- по вкусу: зеленый лук, специи, молотый перец и соль.
Приготовление:
- От головки отделяем соцветия, отвариваем в воде с солью до готовности, разминаем вилкой.
- Сваренный картофель нарезаем небольшими кубиками, отправляем к капусте.
- Ветчина режется такими же кусочками, как и картофель.
- Мелко нарезаем лук, чеснок, мелко порезанный ножом или выжатый, и отправляем к остальным продуктам.
- В отдельной посуде смешиваем яйца со сметаной, солью и перцем. По желанию добавляем другие специи.
- Полученную смесь выливаем в посуду к остальным ингредиентам и хорошо перемешиваем.
- В смазанную форму добавляем полученную массу, сверху посыпаем натертым сыром.
- Размещаем противень в разогретый до 200 градусов духовку и запекаем около 30 минут.
- Вынимаем из духовки запеканку, даем немного остыть и подаем к столу.
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Жульен из цветной капусты
Обычно такое блюдо готовится из грибов и курицы/свинины. Мы предлагаем приготовить его с цветной капустой и курицей. Поверьте, это вкусно, а ваши родные его очень быстро съедят и попросят добавки.
Жульен из цветной капусты / Фото tobiporada
Ингредиенты:
- 400 граммов куриного мяса (лучше филе)
- ½ килограмма соцветий цветной капусты;
- 200 граммов сыра твердых сортов;
- 3 столовые ложки муки;
- 150 граммов сметаны (любой жирности)
- специи, перец и соль на ваше усмотрение.
Приготовление:
- Хорошо промойте куриное филе / мясо, отварите, посолив воду.
- Соцветия цветной капусты (если у вас кочан, то разберите) также необходимо отварить в течение 3 – 4 минут. Используя дуршлаг, избавьтесь от лишнего воды, большие кусочки разрежьте.
- Обжарьте на маленьком огне муку, добавьте к нему специи, перец и соль. Продолжайте жарить еще 1 – 2 минуты (если сметана жидкая – до загустения).
- Нарезанное небольшими кусочками куриное мясо перемешайте с капустой и приправами (на ваше усмотрение).
- Готовую массу разложите в небольшие формочки и залейте соусом.
- Сверху присыпьте достаточным количеством натертого сыра.
- Разогрейте духовку до 180 градусов и ставьте жульен запекать. Время напрямую зависит только от вашей духовки. Появление румяной корочки свидетельствует о готовности блюда.
Нежное суфле из соцветий цветной капусты
Суфле всегда представляется чем-то сладким. Однако это не так. Попробовав эту пищу, вы ее обязательно добавите в свой рацион.
Суфле из цветной капусты / Фото stravy
Ингредиенты:
- 50 граммов сливочного масла;
- 4 столовые ложки муки;
- 3 средних куриных яйца,
- 400 граммов цветной капусты или ее соцветий;
- небольшая горсть хлебных крошек (по вкусу)
- соль и приправы по вашему желанию.
Приготовление:
- Промытый кочан отвариваем в подсоленной воде. После этого перебиваем его блендером до кашеобразной массы. Вода, в которой варили, нам еще пригодится.
- В кипящем отваре нужно растворить масло. Затем всыпаем муку и хорошо перемешиваем блендером.
- Добавляем кашу с овощами и размешиваем.
- Отделяем белки от желтков. Желтки, соль и специи соединяем с полученной массой.
- Отдельно взбиваем белки до устойчивой пены и осторожно смешиваем с остальными ингредиентами.
- Формы смазываем маслом и обсыпаем крошками. Заполняем их полученной массой.
- В разогретый до 180 градусов духовку ставим формы и запекаем 45 – 60 минут.
Запеченная цветная капуста с сыром и майонезом
Запекая овощ в духовке, вы получаете низкокалорийную пищу. В сезон купить цветную капусту - не проблема, другие составляющие всегда есть в холодильнике.
Цветная капуста, запеченная с сыром и майонезом / Фото sad-fasad
Ингредиенты:
- 60 – 70 граммов любого сыра;
- 50 граммов майонеза любой жирности
- 300 – 400 граммов цветной капусты / соцветий (можно замороженные)
- 1 столовая ложка масла или сливочного масла;
- по вкусу: соль, перец.
Приготовление:
- Отделяем соцветия от ствола (среднего размера).
- Бланшируем их в течение 3 минут (лучше сразу в дуршлаге, соцветия не будут распадаться).
- Когда капуста немного остынет и стечет лишняя жидкость, смазываем ее майонезом со специями.
- Натираем на терке сыр. Противень смазываем маслом.
- Выкладываем равномерным слоем соцветия, сверху посыпаем сыром.
- Ставим противень в разогретую до 200 градусов духовку на 15 минут. Как только капуста покроется румяной корочкой, можно вынимать.
- При подаче к столу желательно посыпать свежей зеленью.