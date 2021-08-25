Зачем покупать магазинный майонез, если можно приготовить его дома. В домашнем майонезе не будет опасных консервантов, а его вкус вы больше никогда не сможете променять на магазинный.

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Известный украинский повар и ресторатор Владимир Ярославский поделился с читателями собственным рецептом домашнего майонеза, который вы легко приготовите дома.

Домашний майонез

Время: 15 минут

15 минут Порции: 1 – 2



Майонез / Фото со страницы повара

Ингредиенты:

– 2 шт. куриных желтков;

– 300 – 340 мл очищенного масла без запаха;

– 1 ст. л. нежной горчицы;

– соль по вашему вкусу;

– 1 ч. л. сахара,

– черный перец по вашему вкусу;

– сок 1/3 лимона;

– 50 мл воды.

Приготовление:

Тщательно помойте куриные яйца перед приготовлением. Отделите желтки от белков.



Приготовление майонеза / Фото со страницы повара

В чаше для блендера соедините желтки, соль, сахар, горчицу и черный молотый перец. Тщательно взбейте эти ингредиенты венчиком.



​Приготовление майонеза / Фото со страницы повара

Тонкой струйкой влейте в приготовленную эмульсию масло и перемешивайте. Смесь будет густеть на глазах.

Цвет майонеза зависит от цвета яичных желтков.



Добавьте в майонез лимонный сок, по желанию воду или молоко.

Соус готов. Приятного аппетита!

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