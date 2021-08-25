Зачем покупать магазинный майонез, если можно приготовить его дома. В домашнем майонезе не будет опасных консервантов, а его вкус вы больше никогда не сможете променять на магазинный.
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Известный украинский повар и ресторатор Владимир Ярославский поделился с читателями собственным рецептом домашнего майонеза, который вы легко приготовите дома.
Домашний майонез
- Время: 15 минут
- Порции: 1 – 2
Майонез / Фото со страницы повара
Приготовление:
- Тщательно помойте куриные яйца перед приготовлением. Отделите желтки от белков.
Приготовление майонеза / Фото со страницы повара
- В чаше для блендера соедините желтки, соль, сахар, горчицу и черный молотый перец. Тщательно взбейте эти ингредиенты венчиком.
Приготовление майонеза / Фото со страницы повара
- Тонкой струйкой влейте в приготовленную эмульсию масло и перемешивайте. Смесь будет густеть на глазах.
- Цвет майонеза зависит от цвета яичных желтков.
- Добавьте в майонез лимонный сок, по желанию воду или молоко.
- Соус готов. Приятного аппетита!
Советы по приготовлению майонеза:
- Лучшее масло для приготовления майонеза из виноградных косточек. Можно также использовать для заправки кукурузное, подсолнечное и оливковое.
- Чтобы майонез загустел, отправьте его в холодильник на 2 -3 часа.
- Вместо молока или воды можно добавить в майонез йогурт, сметану.
- Срок хранения майонеза с добавлением молока – 2 дня, с водой или йогуртом – 5 – 7 дней.