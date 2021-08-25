Зачем покупать магазинный майонез, если можно приготовить его дома. В домашнем майонезе не будет опасных консервантов, а его вкус вы больше никогда не сможете променять на магазинный.

Читайте также Украинская кухня покоряет мир: ТОП блюд, ставших нашими гастрономическими визитками

Известный украинский повар и ресторатор Владимир Ярославский поделился с читателями собственным рецептом домашнего майонеза, который вы легко приготовите дома.

Домашний майонез

  • Время: 15 минут
  • Порции: 1 – 2


Майонез / Фото со страницы повара

Приготовление:

  1. Тщательно помойте куриные яйца перед приготовлением. Отделите желтки от белков.


Приготовление майонеза / Фото со страницы повара

  1. В чаше для блендера соедините желтки, соль, сахар, горчицу и черный молотый перец. Тщательно взбейте эти ингредиенты венчиком.


​Приготовление майонеза / Фото со страницы повара

  1. Тонкой струйкой влейте в приготовленную эмульсию масло и перемешивайте. Смесь будет густеть на глазах.
  1. Цвет майонеза зависит от цвета яичных желтков.
  1. Добавьте в майонез лимонный сок, по желанию воду или молоко.
  1. Соус готов. Приятного аппетита!

Советы по приготовлению майонеза:

  • Лучшее масло для приготовления майонеза из виноградных косточек. Можно также использовать для заправки кукурузное, подсолнечное и оливковое.
  • Чтобы майонез загустел, отправьте его в холодильник на 2 -3 часа.
  • Вместо молока или воды можно добавить в майонез йогурт, сметану.
  • Срок хранения майонеза с добавлением молока – 2 дня, с водой или йогуртом – 5 – 7 дней.