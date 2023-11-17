Деруны очень вкусны сами по себе. Однако их можно подавать в качестве гарнира к овощному или мясному блюду.

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Правильный рецепт классических драников

  • Время: 50 минут
  • Порции: 6

Хрустящие, нежные и румяные: приготовьте классические драники правильно – проверенный рецепт
Подавайте драники со сметаной / Фото freepik

Приготовление:

  1. Вымойте и почистите картофель и лук, после чего натрите их на мелкую терку в большую миску. Добавьте яйцо, соль, перец и перемешайте.
  2. В сковороду с толстым дном налейте масло примерно на 3 миллиметра и хорошо разогрейте. Столовой ложкой наберите картофельную массу и выложите в сковороду, формируя оладьи. Жарьте на среднем огне с обеих сторон до румяности. Таким образом обжарьте все драники. Они должны быть с хрустящей золотистой корочкой.
  3. Выложите драники на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишнее масло. Подавайте блюдо горячим со сметаной.