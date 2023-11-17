Деруны очень вкусны сами по себе. Однако их можно подавать в качестве гарнира к овощному или мясному блюду.
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Правильный рецепт классических драников
- Время: 50 минут
- Порции: 6
Подавайте драники со сметаной / Фото freepik
Приготовление:
- Вымойте и почистите картофель и лук, после чего натрите их на мелкую терку в большую миску. Добавьте яйцо, соль, перец и перемешайте.
- В сковороду с толстым дном налейте масло примерно на 3 миллиметра и хорошо разогрейте. Столовой ложкой наберите картофельную массу и выложите в сковороду, формируя оладьи. Жарьте на среднем огне с обеих сторон до румяности. Таким образом обжарьте все драники. Они должны быть с хрустящей золотистой корочкой.
- Выложите драники на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишнее масло. Подавайте блюдо горячим со сметаной.