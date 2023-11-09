Картофель может быть и хрустящим, и нежным. Все зависит только от вашего желания и способа приготовления. Мы дадим несколько идей, как его можно подать.

Будет идеально Нежность в каждом кусочке: готовим сливочную запеканку с куриными стрипсами и овощами

Постный пастуший пирог

Традиционно пирог пастуха готовят с мясом. Однако, как и каждый древний рецепт, это блюдо имеет множество вариаций. В частности, его можно сделать постным и подавать в качестве гарнира.

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4 – 6

Ингредиенты:

– 200 граммов чечевицы;

– 2 томата;

– 1 лук репчатый;

– 1 столовая ложка томатной пасты;

– половина чайной ложки тмина;

– 1 морковь;

– 2 зубчика чеснока;

– 100 миллилитров бульона овощного или воды;

– 500 граммов картофеля;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– 200 граммов шампиньонов;

– соль и перец по вкусу



Пирог пастуха может быть и постным / Фото с сайта Евгения Клопотенко

Приготовление:

Очистите 500 грамм картофеля и отварите его в соленой воде до готовности. Затем растолките, добавьте в пюре 1 столовую ложку оливкового масла и перемешайте. Шампиньоны помойте и нарежьте тоненькими кусочками. Также почистите и измельчите на кубики лук. Очищенную морковь следует натереть на большой терке. Томаты порежьте за два захода. Сначала нарежьте их на дольки, а те уже измельчите средним кубиком. В свою очередь чеснок раздавите, очистите от кожуры и мелко нашинкуйте. Налейте на сковороду столовую ложку оливкового масла и поставьте греться. Обжарьте на нем лук до прозрачности. После этого добавьте туда морковь и жарьте еще несколько минут. Следующими добавьте шампиньоны и тоже несколько минут жарьте. В кастрюле сварите 200 граммов чечевицы до готовности. Чтобы узнать точное время, проверьте инструкцию на упаковке. Закиньте на сковороду кусочки томатов, налейте 100 миллилитров овощного бульона или воды, добавьте 1 столовую ложку томатной пасты и тушите все 5 – 7 минут. Затем добавьте к овощам чеснок. Когда чечевица приготовится, положите ее к овощам, добавьте соль, перец по вкусу и половинку чайной ложки тмина. Перемешайте ингредиенты и тушите еще 1 минуту. Овощи с чечевицей выложите в форму для запекания, а сверху накройте картофельным пюре. Выпекайте в духовке 20 минут при температуре 180 градусов. На пюре должна появиться золотистая корочка.

Картофель конфи в духовке

Из картофеля, сливочного масла и специй вполне можно приготовить изысканное блюдо, которое достойно стать украшением праздничного стола. Картофель конфи в духовке – очень нежный и мягкий. Он может стать настоящим украшением вашей копилки рецептов.

Время : 1 час

: 1 час Порции: 2

Ингредиенты:

– 4 – 5 картофелин;

– 2 – 3 зубчика чеснока;

– 75 граммов сливочного масла;

– 3 – 5 веточек тимьяна;

– соль и перец по вкусу.



Картофель конфи – простое и нежное блюдо / Фото с сайта Евгения Клопотенко

Приготовление:

Очистите от кожуры картофель и порежьте его на очень тоненькие слайсы. Если у вас есть специально терка, то используйте ее, если нет, то обычным ножом тоже просто это сделать. Смажьте сливочным маслом форму для запекания. Выложите картофель в форму. Чеснок порежьте на тонкие слайсы и присыпьте им картофель. Равномерно выложите сверху 75 г сливочного масла. Далее посыпьте картофель свежими или сухими веточками тимьяна. Добавьте соль и перец по вкусу. Разогрейте духовку до 180 градусов и запекайте картофель в течение 30 – 40 минут. Время зависит от сорта картофеля и толщины формы.

Картофель по-крестьянски

Чтобы запечь картофель так, чтобы он был мягким внутри, и очень хрустящим сверху, воспользуйтесь следующим рецептом.

Секрет вкусного картофеля по-крестьянски заключается в том, что нужно взять овощи с высоким содержанием крахмала, отварить их, а затем запечь.

Время : 50 минут

: 50 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 500 граммов картофеля;

– 4 – 5 зубчиков чеснока;

– 2 – 3 столовые ложки подсолнечного масла;

– 2 – 3 веточки тимьяна;

– соль и перец по вкусу.



Картофель по-крестьянски очень просто готовить / Фото с сайта Евгения Клопотенко

Приготовление:

Помойте 500 граммов картофеля. Кожуру не снимайте. Резать тоже не нужно – сварите его целиком. Овощ должен быть наполовину готовым. На это уйдет ориентировочно 15 – 20 минут. Выложите картофель на бумажные полотенца, чтобы он высох. Налейте в форму для запекания 2 – 3 столовых ложки подсолнечного масла. Каждую картофелину разрежьте на 4 кусочка и выложите в форму. Важно делать только один слой картофеля, чтобы он равномерно запекся. Приплюсните чеснок с помощью ножа и закиньте в форму с картофелем. После этого добавьте соль и перец по вкусу и несколько веточек тимьяна. Можно использовать и сухой тимьян, если нет свежего. Разогрейте духовку до 210 градусов и запекайте картофель в течение 10 – 15 минут.

Приятного аппетита!

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