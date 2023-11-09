Картофель может быть и хрустящим, и нежным. Все зависит только от вашего желания и способа приготовления. Мы дадим несколько идей, как его можно подать.
Будет идеально Нежность в каждом кусочке: готовим сливочную запеканку с куриными стрипсами и овощами
Постный пастуший пирог
Традиционно пирог пастуха готовят с мясом. Однако, как и каждый древний рецепт, это блюдо имеет множество вариаций. В частности, его можно сделать постным и подавать в качестве гарнира.
- Время: 1 час
- Порций: 4 – 6
Пирог пастуха может быть и постным / Фото с сайта Евгения Клопотенко
Приготовление:
- Очистите 500 грамм картофеля и отварите его в соленой воде до готовности. Затем растолките, добавьте в пюре 1 столовую ложку оливкового масла и перемешайте.
- Шампиньоны помойте и нарежьте тоненькими кусочками. Также почистите и измельчите на кубики лук. Очищенную морковь следует натереть на большой терке.
- Томаты порежьте за два захода. Сначала нарежьте их на дольки, а те уже измельчите средним кубиком. В свою очередь чеснок раздавите, очистите от кожуры и мелко нашинкуйте.
- Налейте на сковороду столовую ложку оливкового масла и поставьте греться. Обжарьте на нем лук до прозрачности. После этого добавьте туда морковь и жарьте еще несколько минут. Следующими добавьте шампиньоны и тоже несколько минут жарьте.
- В кастрюле сварите 200 граммов чечевицы до готовности. Чтобы узнать точное время, проверьте инструкцию на упаковке.
- Закиньте на сковороду кусочки томатов, налейте 100 миллилитров овощного бульона или воды, добавьте 1 столовую ложку томатной пасты и тушите все 5 – 7 минут. Затем добавьте к овощам чеснок.
- Когда чечевица приготовится, положите ее к овощам, добавьте соль, перец по вкусу и половинку чайной ложки тмина. Перемешайте ингредиенты и тушите еще 1 минуту.
- Овощи с чечевицей выложите в форму для запекания, а сверху накройте картофельным пюре.
- Выпекайте в духовке 20 минут при температуре 180 градусов. На пюре должна появиться золотистая корочка.
Картофель конфи в духовке
Из картофеля, сливочного масла и специй вполне можно приготовить изысканное блюдо, которое достойно стать украшением праздничного стола. Картофель конфи в духовке – очень нежный и мягкий. Он может стать настоящим украшением вашей копилки рецептов.
- Время: 1 час
- Порции: 2
Картофель конфи – простое и нежное блюдо / Фото с сайта Евгения Клопотенко
Приготовление:
- Очистите от кожуры картофель и порежьте его на очень тоненькие слайсы. Если у вас есть специально терка, то используйте ее, если нет, то обычным ножом тоже просто это сделать.
- Смажьте сливочным маслом форму для запекания. Выложите картофель в форму. Чеснок порежьте на тонкие слайсы и присыпьте им картофель.
- Равномерно выложите сверху 75 г сливочного масла. Далее посыпьте картофель свежими или сухими веточками тимьяна. Добавьте соль и перец по вкусу.
- Разогрейте духовку до 180 градусов и запекайте картофель в течение 30 – 40 минут. Время зависит от сорта картофеля и толщины формы.
Картофель по-крестьянски
Чтобы запечь картофель так, чтобы он был мягким внутри, и очень хрустящим сверху, воспользуйтесь следующим рецептом.
Секрет вкусного картофеля по-крестьянски заключается в том, что нужно взять овощи с высоким содержанием крахмала, отварить их, а затем запечь.
- Время: 50 минут
- Порции: 2
Картофель по-крестьянски очень просто готовить / Фото с сайта Евгения Клопотенко
Приготовление:
- Помойте 500 граммов картофеля. Кожуру не снимайте. Резать тоже не нужно – сварите его целиком. Овощ должен быть наполовину готовым. На это уйдет ориентировочно 15 – 20 минут.
- Выложите картофель на бумажные полотенца, чтобы он высох. Налейте в форму для запекания 2 – 3 столовых ложки подсолнечного масла.
- Каждую картофелину разрежьте на 4 кусочка и выложите в форму. Важно делать только один слой картофеля, чтобы он равномерно запекся.
- Приплюсните чеснок с помощью ножа и закиньте в форму с картофелем. После этого добавьте соль и перец по вкусу и несколько веточек тимьяна. Можно использовать и сухой тимьян, если нет свежего.
- Разогрейте духовку до 210 градусов и запекайте картофель в течение 10 – 15 минут.
Приятного аппетита!