Деруни дуже смачні самі по собі. Проте їх також можна подавати як гарнір до овочевої або м'ясної страви.
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Правильний рецепт класичних дерунів
- Час: 50 хвилин
- Порції: 6
Подавайте деруни зі сметаною / Фото freepik
Приготування:
- Помийте і почистьте картоплю та цибулю, після чого натріть їх на дрібну терку у велику миску. Додайте яйце, сіль, перець і перемішайте.
- У пательню з товстим дном налийте олію приблизно на 3 міліметри та добре розігрійте. Столовою ложкою наберіть картопляну масу і викладіть в сковороду, формуючи оладки. Смажте на середньому вогні з обох боків до рум'яності. Таким чином обсмажте всі деруни. Вони мають бути із хрусткою золотавою скоринкою.
- Викладіть деруни на паперовий рушник, щоб він всотав зайву олію. Подавайте страву гарячою зі сметаною.