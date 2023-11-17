Хрустящие и румяные: приготовьте классические драники правильно – проверенный рецепт
17 ноября 2023, 15:10Читати новину українською
Источник:Shuba
Классические драники со сметаной любят почти все. Однако не каждая хозяйка знает, как готовить их правильно.
Деруны очень вкусны сами по себе. Однако их можно подавать в качестве гарнира к овощному или мясному блюду.
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Правильный рецепт классических драников
- Время: 50 минут
- Порции: 6
– 1 килограмм картофеля;
– 1 куриное яйцо;
– 1 луковица;
– 60 граммов подсолнечного масла;
– 100 граммов сметаны;
– соль и черный молотый перец по вкусу.
Подавайте драники со сметаной / Фото freepik
Приготовление:
- Вымойте и почистите картофель и лук, после чего натрите их на мелкую терку в большую миску. Добавьте яйцо, соль, перец и перемешайте.
- В сковороду с толстым дном налейте масло примерно на 3 миллиметра и хорошо разогрейте. Столовой ложкой наберите картофельную массу и выложите в сковороду, формируя оладьи. Жарьте на среднем огне с обеих сторон до румяности. Таким образом обжарьте все драники. Они должны быть с хрустящей золотистой корочкой.
- Выложите драники на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишнее масло. Подавайте блюдо горячим со сметаной.