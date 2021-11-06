Как приготовить дома кокосовое молоко: его польза и способы использования
Источник:24 канал
Кокосовое молоко получают из мякоти кокоса и воды в правильных пропорциях. Оно имеет характерный сладковатый вкус и удивительный аромат. Консистенция домашнего кокосового молока кремовая и густая.
Кокосовое молоко является одним из основных ингредиентов азиатской кухни. Этот фрукт был известен миллионам лет назад. Богатый витаминами, минералами и жирами, ускоряющими обмен веществ, он стал деликатесом для жителей Южной Америки, Азии, Индии и Новой Зеландии.
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Кокос содержит насыщенные жирные кислоты, которые не скапливаются в организме и являются легкодоступным источником энергии. Мякоть богата клетчаткой, фолиевой кислотой, а также калием, магнием и фосфором.
Где можно использовать
Кокосовое молоко обогащает вкус блюд, смягчает пикантность и делает еду кремовой. Его часто используют для загущения супов, в кашах и десертах. А еще он будет невероятно смаковать с кофе и другими напитками!
Рецепт домашнего кокосового молока
Время: 1 сутки
Порций: 1 литр
Ингредиенты:
- 2 стакана холодной воды;
- 2 стакана теплой воды;
- 1 стакан кокоса.
Приготовление:
- Очистите кокос и получите вкусную кокосовую стружку.
- Залейте ее 2 стаканами прохладной воды. Отложите на всю ночь.
- На следующий день поместите кастрюлю с кокосом на огонь и подогрейте ее. Будьте осторожны, чтобы не сварить мякоть.
- Перемешайте до однородности и процедите через мелкое ситечко или застеленный марлей дуршлаг. Тщательно отожмите стружку.
- Добавьте к стружке 2 стакана теплой воды. Снова перемешайте и снова процедите. Смешайте слитые жидкости и перелейте их в плотно закрытую бутылку.
- Поставьте в холодильник на полчаса.
Приятного аппетита!
Интересный факт
Достаточно распространено ошибочное утверждение, что кокос является орехом. Такая классификация неверна. Этот плод относится к костянкам – фруктам, имеющим четкую дифференциацию слоев. К ним можно отнести сливы, абрикосы и другие продукты, у которых есть кость внутри.