Как приготовить дома кокосовое молоко: его польза и способы использования

Кокосовое молоко получают из мякоти кокоса и воды в правильных пропорциях. Оно имеет характерный сладковатый вкус и удивительный аромат. Консистенция домашнего кокосового молока кремовая и густая.

Кокосовое молоко является одним из основных ингредиентов азиатской кухни. Этот фрукт был известен миллионам лет назад. Богатый витаминами, минералами и жирами, ускоряющими обмен веществ, он стал деликатесом для жителей Южной Америки, Азии, Индии и Новой Зеландии.

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Кокос содержит насыщенные жирные кислоты, которые не скапливаются в организме и являются легкодоступным источником энергии. Мякоть богата клетчаткой, фолиевой кислотой, а также калием, магнием и фосфором.

Где можно использовать

Кокосовое молоко обогащает вкус блюд, смягчает пикантность и делает еду кремовой. Его часто используют для загущения супов, в кашах и десертах. А еще он будет невероятно смаковать с кофе и другими напитками!

Рецепт домашнего кокосового молока

Время: 1 сутки

Порций: 1 литр

Прекрасный напиток / Фото pexels

Ингредиенты:

2 стакана холодной воды;

2 стакана теплой воды;

1 стакан кокоса.

Приготовление:

Очистите кокос и получите вкусную кокосовую стружку. Залейте ее 2 стаканами прохладной воды. Отложите на всю ночь. На следующий день поместите кастрюлю с кокосом на огонь и подогрейте ее. Будьте осторожны, чтобы не сварить мякоть. Перемешайте до однородности и процедите через мелкое ситечко или застеленный марлей дуршлаг. Тщательно отожмите стружку. Добавьте к стружке 2 стакана теплой воды. Снова перемешайте и снова процедите. Смешайте слитые жидкости и перелейте их в плотно закрытую бутылку. Поставьте в холодильник на полчаса.

Приятного аппетита!