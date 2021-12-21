Как приготовить домашнее сливочное масло: рецепт за 15 минут

Если вам сложно выбрать хорошее сливочное масло в магазине, мы предлагаем приготовить его дома. Для этого вам нужен всего один ингредиент.

Чтобы приготовить домашнее масло, без дополнительных консервантов, из коровьих сливок вам нужно несколько минут взбивания обычным миксером. Вкусное, полезное сливочное масло на вашем столе!

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Добавляйте домашнее сливочное масло к приготовлению кремов, намажьте на бутерброд или гренку. Вкусно – пальчики оближешь!

Рецепт сливочного масла

Время : 15 минут

: 15 минут Порции: 300 – 350 грамм

– 1 литр жирных коровьих сливок (33%).

Приготовление:

В глубокой посуде взбейте миксером сливки (15 минут).



Скриншот из видео Здоровый и вкусный

Взбивайте густую сливочную массу, пока сыворотка не отделится от масла.



Скриншот из видео Здоровый и вкусный

Переложите масло на чистую марлю. Отожмите лишнюю жидкость.

В керамическую форму выложите слой пергамента для выпечки, перенесите туда масло. Плотно накройте пергаментом и отправьте в холодильник для стабилизации.

Сливочное масло готово.

Скриншот из видео Здоровый и вкусный

Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления домашнего сливочного масла: