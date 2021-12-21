Чтобы приготовить домашнее масло, без дополнительных консервантов, из коровьих сливок вам нужно несколько минут взбивания обычным миксером. Вкусное, полезное сливочное масло на вашем столе!
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Добавляйте домашнее сливочное масло к приготовлению кремов, намажьте на бутерброд или гренку. Вкусно – пальчики оближешь!
Рецепт сливочного масла
- Время: 15 минут
- Порции: 300 – 350 грамм
Приготовление:
- В глубокой посуде взбейте миксером сливки (15 минут).
Скриншот из видео Здоровый и вкусный
- Взбивайте густую сливочную массу, пока сыворотка не отделится от масла.
Скриншот из видео Здоровый и вкусный
- Переложите масло на чистую марлю. Отожмите лишнюю жидкость.
- В керамическую форму выложите слой пергамента для выпечки, перенесите туда масло. Плотно накройте пергаментом и отправьте в холодильник для стабилизации.
- Сливочное масло готово.
Скриншот из видео Здоровый и вкусный
Приятного аппетита!
Видеорецепт приготовления домашнего сливочного масла: