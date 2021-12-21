Чтобы приготовить домашнее масло, без дополнительных консервантов, из коровьих сливок вам нужно несколько минут взбивания обычным миксером. Вкусное, полезное сливочное масло на вашем столе!

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Добавляйте домашнее сливочное масло к приготовлению кремов, намажьте на бутерброд или гренку. Вкусно – пальчики оближешь!

Рецепт сливочного масла

Время : 15 минут

: 15 минут Порции: 300 – 350 грамм

Ингредиенты:

– 1 литр жирных коровьих сливок (33%).

Приготовление:

В глубокой посуде взбейте миксером сливки (15 минут).



Скриншот из видео Здоровый и вкусный

Взбивайте густую сливочную массу, пока сыворотка не отделится от масла.



Скриншот из видео Здоровый и вкусный

Переложите масло на чистую марлю. Отожмите лишнюю жидкость.

В керамическую форму выложите слой пергамента для выпечки, перенесите туда масло. Плотно накройте пергаментом и отправьте в холодильник для стабилизации.

Сливочное масло готово.

Скриншот из видео Здоровый и вкусный

Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления домашнего сливочного масла: