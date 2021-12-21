Щоб приготувати домашнє масло, без додаткових консервантів, з коров'ячих вершків вам потрібно кілька хвилин збивання звичайним міксером. Смачне, корисне вершкове масло на вашому столі!

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Додавайте домашнє вершкове масло до приготування кремів, змастіть на бутерброд або грінку. Смачно – пальчики оближеш!

Рецепт вершкового масла

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 300 – 350 грамів

Інгредієнти:

– 1 літр жирних коров'ячих вершків (33%).

Приготування:

У глибокому посуді збийте за допомогою міксера вершки (15 хвилин).



Скріншот з відео Здоровий і смачний

Збивайте густу вершкову масу доки сироватка не відокремиться від масла.



Скріншот з відео Здоровий і смачний

Перекладіть масло на чисту марлю. Відтисніть зайву рідину.

У керамічну форму викладіть шар пергаменту для випікання, перекладіть туди масло. Щільно накрийте його пергаментом та відправте в холодильник для стабілізації.

Вершкове масло готове.



Скріншот з відео Здоровий і смачний

Смачного!

Відеорецепт приготування домашнього вершкового масла: