Как приготовить домашнее вино: рецепт из белого винограда

Чтобы зимой наслаждаться ароматным домашним вином, его нужно заготовить летом. У нас есть для вас проверенный рецепт алкогольного напитка.

Белое вино приготовленное собственноручно удивит вас своим мягким вкусом и отличным ароматом. Его можно подавать к праздничному и обыденному столу.

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Белое вино прекрасно сочетается с рыбой, курицей, нежными сырами и фруктами. Бокал виноградного белого вина всегда уместен на семейных ужинах или встречах, а если оно еще и приготовлено дома – овации будут раздаваться долго!

Рецепт белого вина

Время: 40 – 45 дней

40 – 45 дней Порции: 3 – 5 литров

Ингредиенты:– 10 килограммов белого винограда;– 3 килограмма сахара.

Приготовление:

Отделите белый виноград от кисти и выложите в эмалированную посуду. Его не нужно мыть.

Толкателем или руками выжимайте виноград в посуду, пока не выделится много сока.

Накройте посуду с виноградом марлей и оставьте на 5 дней при комнатной температуре. Не забывайте помешивать виноградную смесь дважды в день деревянной ложкой.

Виноград должен подняться, тогда отбросьте его на дуршлаг, чтобы стек сок. Отожмите ягоды через марлю.

Процеженный сок слейте в банки, засыпьте сахаром и перемешайте.

На горловину банки завязываем резиновую перчатку, делаем в ней дыру на пальце и оставляем бродить на 3 недели.

Когда перчатка сдувается – вино готово. Когда образующиеся дрожжи осядут на дне, а вино станет прозрачным и светлым – осторожно процеживаем его. Важно, чтобы не попали в бутылки дрожжи со дна.

Закройте бутылки с белым вином пробками и поставьте в прохладное место на 30 дней. В течение этого времени нужно трижды переливать его в чистые бутылки, оставляя осадок на дне предыдущей тары. Через месяц вино будет готово.

Приятного тебе аппетита!