Біле вино приготоване власноруч здивує вас своїм м’яким смаком та чудовим ароматом. Його можна подавати до святкового та буденного столу.

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Біле вино чудово поєднується з рибою, курятиною, ніжними сирами та фруктами. Келих виноградного білого вина завжди доречний на сімейних вечерях чи зустрічах, а якщо воно ще й приготоване вдома – овації лунатимуть довго!

Рецепт білого вина

Час: 40 – 45 днів

40 – 45 днів Порції: 3 – 5 літрів

Інгредієнти:

– 10 кілограмів білого винограду;

– 3 кілограми цукру.

Приготування:

Відділіть білий виноград від грона та викладіть в емальований посуд. Його не потрібно мити.

Товкачем або руками вичавлюйте виноград у посуд, доки не виділиться багато соку.

Накрийте посуд з виноградом марлею та залишіть на 5 днів у при кімнатній температурі. Не забувайте помішувати виноградну суміш два рази на день дерев'яною ложкою.

Виноград повинен піднятись, тоді відкиньте його на друшляк, щоб стік сік. Відіжміть ягоди через марлю.

Проціджений сік злийте в банки та засипте цукром та перемішайте.

На горловину банки зав’язуємо гумову медичну рукавицю, робимо у ній дірку на пальці та залишаємо бродити на 3 тижні.

Коли рукавичка здується – вино готове. Коли дріжджі, що утворяться, осядуть на дні, а вино стане прозором та світлим – обережно проціджуємо його. Важливо, щоб не потрапили у пляшки дріжджі з дна.

Закрийте пляшки з білим домашнім вином корками та поставте в прохолодне місце на 30 днів. Протягом цього часу потрібно тричі переливати їх у чисті пляшки, залишаючи осад на дні попередньої тари. Через місяць вино буде готове.

Смачного!