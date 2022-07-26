Біле вино приготоване власноруч здивує вас своїм м’яким смаком та чудовим ароматом. Його можна подавати до святкового та буденного столу.
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Біле вино чудово поєднується з рибою, курятиною, ніжними сирами та фруктами. Келих виноградного білого вина завжди доречний на сімейних вечерях чи зустрічах, а якщо воно ще й приготоване вдома – овації лунатимуть довго!
Рецепт білого вина
- Час: 40 – 45 днів
- Порції: 3 – 5 літрів
Приготування:
- Відділіть білий виноград від грона та викладіть в емальований посуд. Його не потрібно мити.
- Товкачем або руками вичавлюйте виноград у посуд, доки не виділиться багато соку.
- Накрийте посуд з виноградом марлею та залишіть на 5 днів у при кімнатній температурі. Не забувайте помішувати виноградну суміш два рази на день дерев'яною ложкою.
- Виноград повинен піднятись, тоді відкиньте його на друшляк, щоб стік сік. Відіжміть ягоди через марлю.
- Проціджений сік злийте в банки та засипте цукром та перемішайте.
- На горловину банки зав’язуємо гумову медичну рукавицю, робимо у ній дірку на пальці та залишаємо бродити на 3 тижні.
- Коли рукавичка здується – вино готове. Коли дріжджі, що утворяться, осядуть на дні, а вино стане прозором та світлим – обережно проціджуємо його. Важливо, щоб не потрапили у пляшки дріжджі з дна.
- Закрийте пляшки з білим домашнім вином корками та поставте в прохолодне місце на 30 днів. Протягом цього часу потрібно тричі переливати їх у чисті пляшки, залишаючи осад на дні попередньої тари. Через місяць вино буде готове.
Смачного!