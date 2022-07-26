Абрикосовый пирог – один из популярных вариантов летней выпечки, которая не обойдет вниманием детей и взрослых. Хотим отметить, что этот рецепт можно считать универсальным, ведь в это тесто можно добавлять любые ягоды или фрукты.
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Рецепт абрикосового пирога
- Время: 40 минут
- Порции: 4 – 6
Приготовление:
- Заранее извлеките сливочное масло из холодильника, чтобы оно размякло. В чаше миксера взбейте масло, яйца и сахар.
- Просейте муку через сито, чтобы не было комочков и насытить ее кислородом. Так выпечка получится воздушной, как пух. Добавьте муку с разрыхлителем в жидкие ингредиенты и замесите однородное тесто.
- Форму для выпечки смажьте маслом или маслом. Выложите тесто на противень. Разровняйте его лопаткой.
- Промойте и просушите абрикосы. Разделите их на половинки и удалите косточку.
- Сверху на тесто положите половинки абрикосов и посыпьте сахаром.
- Разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте пирог в течение 25-30 минут.
- Готовую домашнюю выпечку полностью охладите и достаньте из формы. Нарежьте порционными кусками и подавайте на стол.
Приятного тебе аппетита!