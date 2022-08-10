Наслаждение родом из детства: орешки со сгущенкой

В детстве их обожали, пожалуй, все. Хрустящая основа и такая сладкая начинка из вареной сгущенки. Наслаждение не только для желудка, но и для глаз!

Орешки со сгущенкой – любимый десерт родом из детства. Если с первого взгляда вам кажется, что их готовить просто – да, но есть нюансы.

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Чтобы орешки удались, у вас должна быть специальная орешница, проверенная временем. Это касается и времени выпечки десерта: отталкивайтесь от мощностей прибора и все у вас получится.

Рецепт орешков со сгущенкой

Время: 1 час

1 час Порции: 20 – 30 орешков (количество зависит от вашей орешницы)

Ингредиенты:– 500 граммов пшеничной муки;– 250 граммов сливочного масла;– 100 граммов сахара;– 1/2 чайной ложки разрыхлителя для теста;– 1 пакетик (8 граммов) ванильного сахара;– щепотка соли;– 2 сырых куриных яйца;– 1 банка вареной сгущенки.

Приготовление:

Тщательно просейте муку через мелкое сито, чтобы не было комочков. Добавьте к нему разрыхлитель, сахар, ванильный сахар, щепотку соли и перемешайте.

Холодное сливочное масло нарежьте кубиками или натрите на грубой терке. Добавьте в муку и перемешайте руками в крошку.

Выбейте сырые куриные яйца и замешайте однородное и эластичное тесто. Заверните его в пласт пищевой пленки и отправьте в холодильник отдохнуть на 10 – 20 минут.

Сформируйте из теста шарики размером с лесной орех и выложите их в орех. Выпекайте основание для орехов в соответствии с инструкцией. Излишнее тесто с изделий снимите ножом.

В каждую половинку орешка выложите начинку из вареной сгущенки. По желанию можно положить внутрь до начинки половинку грецкого ореха.

Посыпьте сформированные орешки сахарной пудрой и подавайте к столу.

Приятного тебе аппетита!