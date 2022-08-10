Горішки зі згущеним молоком – улюблений десерт родом з дитинства. Якщо з першого погляду вам здається, що їх готувати просто – так, але є нюанси.

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Щоб горішки вдалися, у вас повинна бути спеціальна горішниця, яка перевірена часом. Це стосується і часу випікання десерту: відштовхуйтеся від потужностей приладу та все у вас вийде.

Рецепт горішків зі згущеним молоком

Час: 1 година

1 година Порції: 20 – 30 горішків (кількість залежить від вашої горішниці)

Інгредієнти:

– 500 грамів пшеничного борошна;

– 250 грамів вершкового масла;

– 100 грамів цукру;

– 1/2 чайної ложки розпушувача для тіста;

– 1 пакетик (8 грамів) ванільного цукру;

– дрібка солі;

– 2 сирих курячих яйця;

– 1 банка вареного згущеного молока.

Приготування:

Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Додайте до нього розпушувач, цукор, ванільний цукор, дрібку солі та перемішайте.

Холодне вершкове масло наріжте кубиками або натріть на грубій тертці. Додайте до борошна та перемішайте руками в крихту.

Вибийте туди сирі курячі яйця та замішайте однорідне та еластичне тісто. Загорніть його у шар харчової плівки та відправте в холодильник відпочити на 10 – 20 хвилин.

Сформуйте з тіста кульки розміром з лісовий горіх та викладіть їх в горішницю. Випікайте основу для горіхів згідно з інструкцією. Зайве тісто з виробів зніміть ножем.

У кожну половинку горішка викладіть начинку із вареної згущонки. За бажанням можна покласти всередину до начинки половинку волоського горіха.

Посипте сформовані горішки цукровою пудрою та подавайте до столу.

Смачного!