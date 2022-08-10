Горішки зі згущеним молоком – улюблений десерт родом з дитинства. Якщо з першого погляду вам здається, що їх готувати просто – так, але є нюанси.
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Щоб горішки вдалися, у вас повинна бути спеціальна горішниця, яка перевірена часом. Це стосується і часу випікання десерту: відштовхуйтеся від потужностей приладу та все у вас вийде.
Рецепт горішків зі згущеним молоком
- Час: 1 година
- Порції: 20 – 30 горішків (кількість залежить від вашої горішниці)
Приготування:
- Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Додайте до нього розпушувач, цукор, ванільний цукор, дрібку солі та перемішайте.
- Холодне вершкове масло наріжте кубиками або натріть на грубій тертці. Додайте до борошна та перемішайте руками в крихту.
- Вибийте туди сирі курячі яйця та замішайте однорідне та еластичне тісто. Загорніть його у шар харчової плівки та відправте в холодильник відпочити на 10 – 20 хвилин.
- Сформуйте з тіста кульки розміром з лісовий горіх та викладіть їх в горішницю. Випікайте основу для горіхів згідно з інструкцією. Зайве тісто з виробів зніміть ножем.
- У кожну половинку горішка викладіть начинку із вареної згущонки. За бажанням можна покласти всередину до начинки половинку волоського горіха.
- Посипте сформовані горішки цукровою пудрою та подавайте до столу.
Смачного!