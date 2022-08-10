Орешки со сгущенкой – любимый десерт родом из детства. Если с первого взгляда вам кажется, что их готовить просто – да, но есть нюансы.
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Чтобы орешки удались, у вас должна быть специальная орешница, проверенная временем. Это касается и времени выпечки десерта: отталкивайтесь от мощностей прибора и все у вас получится.
Рецепт орешков со сгущенкой
- Время: 1 час
- Порции: 20 – 30 орешков (количество зависит от вашей орешницы)
Приготовление:
- Тщательно просейте муку через мелкое сито, чтобы не было комочков. Добавьте к нему разрыхлитель, сахар, ванильный сахар, щепотку соли и перемешайте.
- Холодное сливочное масло нарежьте кубиками или натрите на грубой терке. Добавьте в муку и перемешайте руками в крошку.
- Выбейте сырые куриные яйца и замешайте однородное и эластичное тесто. Заверните его в пласт пищевой пленки и отправьте в холодильник отдохнуть на 10 – 20 минут.
- Сформируйте из теста шарики размером с лесной орех и выложите их в орех. Выпекайте основание для орехов в соответствии с инструкцией. Излишнее тесто с изделий снимите ножом.
- В каждую половинку орешка выложите начинку из вареной сгущенки. По желанию можно положить внутрь до начинки половинку грецкого ореха.
- Посыпьте сформированные орешки сахарной пудрой и подавайте к столу.
Приятного тебе аппетита!