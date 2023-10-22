Позаботьтесь о рождественском столе раньше времени: как засушить фрукты на компот

Компот часто стоит в одном ряду с традиционными праздничными блюдами. Ведь после сытного рождественского ужина утолить жажду таким вкусностям – именно то, что нужно.

Узвар – традиционный украинский напиток, который готовится из сухофруктов, ягод и специй. Он обладает приятным сладковатым вкусом и ароматом. 24 Канал собрал несколько советов, какие фрукты лучше всего сушить для этого напитка и как это правильно делать.

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Что входит в узвар

Его готовят из различных ингредиентов, например груши или яблоки. Также в напиток добавляют изюм, курагу, чернослив и специи. Перед варкой все фрукты промывают несколько раз и замачивают на 10 минут.

Как сушить груши на зиму

Для начала выберите целые и невредимые плоды. Порежьте фрукты на дольки и разложите на противень. Кусочки не должны касаться друг друга. Поставьте груши в нагретую до 50 – 55°С духовку.

Когда они подсохнут, следует повысить температуру для ускорения процесса. Когда груши высохну, выключите духовку и оставьте их на два дня при комнатной температуре.

Как приготовить курагу в домашних условиях

Для того чтобы курага имела плотную текстуру, следует выбирать спелые и неповрежденные абрикосы. Для начала их следует тщательно промыть и высушить бумажным полотенцем. Разрежьте фрукты пополам и удалите косточку. Прижмите их закругленную сторону (со стороны кожуры) внутрь так, чтобы внутренняя (мягкая) часть слегка вывернулась вверх. Разогрейте духовку до 80 – 90°С.

Прекрасное дополнение к компоту / Фото unsplash

Выложите абрикосы на противень (предварительно застеленный пергаментом). Поместите абрикосы в духовой шкаф примерно на 6 часов. После указанного времени переверните абрикосы шкуркой вверх и снова оставьте еще на 6 часов.

Как приготовить изюм в духовке

Аккуратно выберите виноградинки от кистей и листьев и выложите их на противень, застеленный пергаментом, в один слой. Поместите их в разогретую духовку до 70°С. Не забудьте оставить дверцу немного приоткрытой. Сушите изюм до готовности (время зависит от сорта вашего винограда).