Узвар – це традиційний український напій, який готується із сухофруктів, ягід і спецій. Він має приємний солодкуватий смак і аромат. 24 Канал зібрав кілька порад, які фрукти найкраще сушити для цього напою і як це правильно робити.

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Що входить до узвару

Його готують з різноманітних інгредієнтів, наприклад, груші або яблука. Також в напій додають родзинки, курагу, чорнослив та спеції. Перед варінням всі фрукти промивають кілька разів і замочують на 10 хвилин.

Як сушити груші на зиму

Для початку оберіть цілі та неушкоджені плоди. Поріжте фрукти на дольки й розкладіть на деко. Шматочки не повинні торкатися одне одного. Поставте груші в нагріту до 50 – 55°С духовку.

Коли вони підсохнуть, слід підвищити температуру для прискорення процесу. Коли груші висохнуть вимкніть духовку та залиште їх на два дні при кімнатній температурі.

Як приготувати курагу в домашніх умовах

Для того, щоб курага мала щільну текстуру, слід обирати спілі та непошкоджені абрикоси. Для початку їх слід ретельно промити та висушити паперовим рушником. Розріжте фрукти навпіл та видаліть кісточку. Притисніть їхню закруглену сторону (з боку шкірки) всередину так, щоб внутрішня (м'яка) частина злегка вивернулася нагору. Розігрійте духовку до 80 – 90°С.

Чудовий додаток до узвару / Фото unsplash

Викладіть абрикоси на деко (попередньо застелене пергаментом). Помістіть абрикоси у духовку приблизно на 6 годин. Після зазначеного часу переверніть абрикоси шкіркою вгору і знову залишіть ще на 6 годин.

Як приготувати родзинки у духовці

Акуратно обберіть виноградинки від китиць та листя та викладіть їх на деко, застелене пергаментом, в один шар. Помісіть їх у розігріту до 70°С духовку. Не забудьте залишити дверцята трохи прочиненими. Сушіть родзинки до готовності (час залежить від сорту вашого винограду).

Для того, щоб отримати неймовірні сушені яблука, краще перечитати кілька порад.