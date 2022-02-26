Как приготовить домашний хлеб: рецепт из белой муки на воде
26 февраля 2022 , 15:13Читати новину українською
Источник:BBC Food
Если у вас нет возможности приобрести свежий хлеб в магазине – не беда. Приготовьте его собственноручно дома.
Мы выбрали для вас рецепт домашнего белого хлеба, приготовленного на воде. Всего несколько простых движений и свежая, хрустящая домашняя сдоба будет на вашем столе.
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Рецепт белого хлеба
- Время: 4 часа
- Порции: 1 штука
– 500 граммов муки;
– 40 граммов сливочного масла;
– 7 граммов сухих дрожжей;
– 1,5 чайной ложки соли;
– 300 миллилитров теплой воды;
– масло.
Приготовление:
- Заранее достаньте сливочное масло из холодильника, чтобы оно было мягким.
- Просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- Поместите муку в большую миску и добавьте сливочное масло. Добавьте дрожжи с одной стороны лоханки и соль с другой. Перемешайте все ингредиенты ложкой.
- Добавить половину теплой воды и перемешать. Продолжайте добавлять воду тонкой струйкой, хорошо перемешивая, пока не соберете всю муку со сторон миски. Замешивайте тесто до однородной смеси.
- Смажьте маслом рабочую поверхность, выложите тесто и разомните. Сложите край теста внутрь, затем переверните тесто на 45 градусов и повторите. Делайте это несколько раз, пока тесто не будет слегка покрыто оливковым маслом.
- Снова замесите тесто руками, чтобы оно стало эластичным (4-5 минут), гладким. Можно подсыпать муку, чтобы она не липла.
- Смажьте глубокую миску растительным маслом, выложите тесто и накройте слоем пищевой пленки или кухонным полотенцем. Оставьте его на час в теплом месте.
- Застелите противень бумагой для выпечки или силиконовым ковриком.
- Когда тесто увеличится вдвое, извлеките его из миски, разомните. Рукой раскатайте тесто, затем переверните на 45 градусов и снова сверните. Повторите несколько раз. Аккуратно переверните и разгладьте тесто в круглую форму.
- Поместите сдобу на застеленный противень, накройте полотенцем и оставьте, пока он не увеличится вдвое. Это займет около часа.
- Разогрейте духовку до 220 градусов в режиме "конвекция". Посыпьте хлеб мукой. Используйте большой острый ножик, чтобы сделать неглубокие надрезы в верхней части сдобы, чтобы создать ромбовый узор.
- Выпекайте хлеб около 30 минут.
- Охладите готовую сдобу на решетке.
Приятного аппетита!