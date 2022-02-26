Мы выбрали для вас рецепт домашнего белого хлеба, приготовленного на воде. Всего несколько простых движений и свежая, хрустящая домашняя сдоба будет на вашем столе.

Читайте также Продукты первой необходимости: спасительный набор для рюкзака

Рецепт белого хлеба

Время: 4 часа

4 часа Порции: 1 штука

Ингредиенты:

– 500 граммов муки;

– 40 граммов сливочного масла;

– 7 граммов сухих дрожжей;

– 1,5 чайной ложки соли;

– 300 миллилитров теплой воды;

– масло.

Приготовление:

Заранее достаньте сливочное масло из холодильника, чтобы оно было мягким. Просейте муку через сито, чтобы не было комочков. Поместите муку в большую миску и добавьте сливочное масло. Добавьте дрожжи с одной стороны лоханки и соль с другой. Перемешайте все ингредиенты ложкой. Добавить половину теплой воды и перемешать. Продолжайте добавлять воду тонкой струйкой, хорошо перемешивая, пока не соберете всю муку со сторон миски. Замешивайте тесто до однородной смеси. Смажьте маслом рабочую поверхность, выложите тесто и разомните. Сложите край теста внутрь, затем переверните тесто на 45 градусов и повторите. Делайте это несколько раз, пока тесто не будет слегка покрыто оливковым маслом. Снова замесите тесто руками, чтобы оно стало эластичным (4-5 минут), гладким. Можно подсыпать муку, чтобы она не липла. Смажьте глубокую миску растительным маслом, выложите тесто и накройте слоем пищевой пленки или кухонным полотенцем. Оставьте его на час в теплом месте. Застелите противень бумагой для выпечки или силиконовым ковриком. Когда тесто увеличится вдвое, извлеките его из миски, разомните. Рукой раскатайте тесто, затем переверните на 45 градусов и снова сверните. Повторите несколько раз. Аккуратно переверните и разгладьте тесто в круглую форму. Поместите сдобу на застеленный противень, накройте полотенцем и оставьте, пока он не увеличится вдвое. Это займет около часа. Разогрейте духовку до 220 градусов в режиме "конвекция". Посыпьте хлеб мукой. Используйте большой острый ножик, чтобы сделать неглубокие надрезы в верхней части сдобы, чтобы создать ромбовый узор. Выпекайте хлеб около 30 минут. Охладите готовую сдобу на решетке.

Приятного аппетита!