Вы больше не будете покупать его в магазине: рецепт пикантного домашнего кетчупа на зиму

11 сентября 2023, 20:33
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przyslijprzepis

Кетчуп, непременно, именно тот соус, который нередко возникает на наших столах. Обычно мы покупаем его в магазине, но он точно не сравнится с продуктом, который вы сделаете своими руками.

Домашний кетчуп – это то, что должна приготовить любая хозяйка. Особенно вам понравится сочетание вкусов томатов и слив, отлично дополнит привычные блюда.

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Домашний кетчуп: простой рецепт

Время: 1 час 30 минут

Порций: 6 баночек

Ингредиенты:

2 килограмма помидоров;
– 1,5 килограмма слив;
– 2 яблока;
– 2 красных перца;
– 4 большие луковицы;
– 4 зубчика чеснока;
– 4 столовые ложки сахара;
– 3 столовые ложки соли;
– чайная кровать перца;
– чайная ложка сладкого перца;
– чайная ложка острого перца;
– 2/3 стакана уксуса;
– 1/2 чайной ложки порошка карри;
– 1/2 стакана воды;
– 3 лавровых листа;
– 3 гвоздики;
– 3 горошины перца.

Приготовление:

  • Сливы моем и удаляем кости.
  • Лук, чеснок и яблоки нарезаем ломтиками.
  • Перец чистим от семян и нарезаем кубиками.
  • Помидоры чистим от кожуры и мелко нарезаем.
  • Все ингредиенты кладем в кастрюлю, добавляем половину стакана воды и варим до мягкости.
  • Когда овощи станут мягкими, измельчаем их миксером или блендером до однородности.
  • Добавляем в соус специи и варим еще 30 минут.
  • Острый соус разливаем в сухие и чистые банки. Закрываем их крышками и пастеризуем 10 минут.
  • Переворачиваем банки и оставляем до охлаждения.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська