Вы больше не будете покупать его в магазине: рецепт пикантного домашнего кетчупа на зиму
Источник:przyslijprzepis
Кетчуп, непременно, именно тот соус, который нередко возникает на наших столах. Обычно мы покупаем его в магазине, но он точно не сравнится с продуктом, который вы сделаете своими руками.
Домашний кетчуп – это то, что должна приготовить любая хозяйка. Особенно вам понравится сочетание вкусов томатов и слив, отлично дополнит привычные блюда.
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Домашний кетчуп: простой рецепт
Время: 1 час 30 минут
Порций: 6 баночек
Ингредиенты:
– 2 килограмма помидоров;
– 1,5 килограмма слив;
– 2 яблока;
– 2 красных перца;
– 4 большие луковицы;
– 4 зубчика чеснока;
– 4 столовые ложки сахара;
– 3 столовые ложки соли;
– чайная кровать перца;
– чайная ложка сладкого перца;
– чайная ложка острого перца;
– 2/3 стакана уксуса;
– 1/2 чайной ложки порошка карри;
– 1/2 стакана воды;
– 3 лавровых листа;
– 3 гвоздики;
– 3 горошины перца.
Приготовление:
- Сливы моем и удаляем кости.
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Лук, чеснок и яблоки нарезаем ломтиками.
- Перец чистим от семян и нарезаем кубиками.
- Помидоры чистим от кожуры и мелко нарезаем.
- Все ингредиенты кладем в кастрюлю, добавляем половину стакана воды и варим до мягкости.
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Когда овощи станут мягкими, измельчаем их миксером или блендером до однородности.
- Добавляем в соус специи и варим еще 30 минут.
- Острый соус разливаем в сухие и чистые банки. Закрываем их крышками и пастеризуем 10 минут.
- Переворачиваем банки и оставляем до охлаждения.