Домашний кетчуп – это то, что должна приготовить любая хозяйка. Особенно вам понравится сочетание вкусов томатов и слив, отлично дополнит привычные блюда.
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Домашний кетчуп: простой рецепт
Время: 1 час 30 минут
Порций: 6 баночек
Приготовление:
- Сливы моем и удаляем кости.
- Лук, чеснок и яблоки нарезаем ломтиками.
- Перец чистим от семян и нарезаем кубиками.
- Помидоры чистим от кожуры и мелко нарезаем.
- Все ингредиенты кладем в кастрюлю, добавляем половину стакана воды и варим до мягкости.
- Когда овощи станут мягкими, измельчаем их миксером или блендером до однородности.
- Добавляем в соус специи и варим еще 30 минут.
- Острый соус разливаем в сухие и чистые банки. Закрываем их крышками и пастеризуем 10 минут.
- Переворачиваем банки и оставляем до охлаждения.