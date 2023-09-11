Домашний кетчуп – это то, что должна приготовить любая хозяйка. Особенно вам понравится сочетание вкусов томатов и слив, отлично дополнит привычные блюда.

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Домашний кетчуп: простой рецепт

Время: 1 час 30 минут

Порций: 6 баночек

Приготовление:

  • Сливы моем и удаляем кости.
  • Лук, чеснок и яблоки нарезаем ломтиками.
  • Перец чистим от семян и нарезаем кубиками.
  • Помидоры чистим от кожуры и мелко нарезаем.
  • Все ингредиенты кладем в кастрюлю, добавляем половину стакана воды и варим до мягкости.
  • Когда овощи станут мягкими, измельчаем их миксером или блендером до однородности.
  • Добавляем в соус специи и варим еще 30 минут.
  • Острый соус разливаем в сухие и чистые банки. Закрываем их крышками и пастеризуем 10 минут.
  • Переворачиваем банки и оставляем до охлаждения.