Домашній кетчуп – це те, що мусить приготувати кожна господиня. Особливо вам сподобається поєднання смаків томатів та слив, який чудово доповнить звичні страви.

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Домашній кетчуп: простий рецепт

Час: 1 година 30 хвилин

Порцій: 6 баночок

Приготування:

  • Сливи миємо та видаляємо кістки.
  • Цибулю, часник та яблука нарізаємо скибочками.
  • Перець чистимо від насіння та нарізаємо кубиками.
  • Помідори чистимо від шкірки та дрібно нарізаємо.
  • Усі інгредієнти кладемо у каструлю, додаємо половину склянки води і варимо до м'якості.
  • Коли овочі стануть м'якими, подрібнюємо їх міксером або блендером до однорідності.
  • Додаємо у соус спеції та варимо ще 30 хвилин.
  • Гострий соус розливаємо у сухі та чисті банки. Закриваємо їх кришками та пастеризуємо 10 хвилин.
  • Перевертаємо банки та залишаємо до охолодження.