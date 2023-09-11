Домашній кетчуп – це те, що мусить приготувати кожна господиня. Особливо вам сподобається поєднання смаків томатів та слив, який чудово доповнить звичні страви.
Цікаво Традиції – це смачно: як приготувати особливий суп з курячими гомілками та галушками
Домашній кетчуп: простий рецепт
Час: 1 година 30 хвилин
Порцій: 6 баночок
Приготування:
- Сливи миємо та видаляємо кістки.
- Цибулю, часник та яблука нарізаємо скибочками.
- Перець чистимо від насіння та нарізаємо кубиками.
- Помідори чистимо від шкірки та дрібно нарізаємо.
- Усі інгредієнти кладемо у каструлю, додаємо половину склянки води і варимо до м'якості.
- Коли овочі стануть м'якими, подрібнюємо їх міксером або блендером до однорідності.
- Додаємо у соус спеції та варимо ще 30 хвилин.
- Гострий соус розливаємо у сухі та чисті банки. Закриваємо їх кришками та пастеризуємо 10 хвилин.
- Перевертаємо банки та залишаємо до охолодження.