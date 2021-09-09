Как приготовить домашний томатный сок на зиму за считанные минуты: рецепт с мякотью
9 сентября 2021 , 18:44Читати новину українською
Источник:24 канал
Ну кто же из нас не любит полакомиться домашним томатным соком? Яркий вкус, приятный аромат да еще и приготовленный собственноручно дома. Вкуснятина!
Томатный сок прекрасно подойдет к любым блюдам: завтраку с омлетом, курочке с картошечкой и обеду или свежему салату с рыбой. А еще на его приготовление вам не нужно часами стоять на кухне – всего 30 минут и он готов!
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Рецепт домашнего томатного сока
- Время: 30 минут
- Порции: 4
Томатный сок / Фото Знаю про
– 1 – 1,5 кг помидоров;
– 1 ч. л. соли.
Приготовление:
- Тщательно помойте помидоры под проточной водой.
- Сделайте надрезы на кожуре и погрузите их в кипяток.
- Через 1 – 2 минуты достаньте помидоры из кипятка и переложите в миску с ледяной водой.
- Снимите с помидоров кожицу с помощью ножа.
- Измельчите помидоры в блендере в пюре.
- Добавьте в пюре соль и перемешайте.
- Разлейте помидорный сок в стерилизованные банки и накройте крышками.
- Отправьте банки стерилизоваться в кипятке в течение 10 – 15 минут.
- Закройте банки крышками и переверните вверх дном.
- Накройте томатный сок теплым полотенцем и оставьте охлаждаться при комнатной температуре.
- Храните томатный сок в темном и прохладном месте. Приятного аппетита!