Томатный сок прекрасно подойдет к любым блюдам: завтраку с омлетом, курочке с картошечкой и обеду или свежему салату с рыбой. А еще на его приготовление вам не нужно часами стоять на кухне – всего 30 минут и он готов!

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Рецепт домашнего томатного сока

Время: 30 минут

30 минут Порции: 4



Томатный сок / Фото Знаю про

Ингредиенты:

– 1 – 1,5 кг помидоров;

– 1 ч. л. соли.

Приготовление: