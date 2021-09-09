Томатный сок прекрасно подойдет к любым блюдам: завтраку с омлетом, курочке с картошечкой и обеду или свежему салату с рыбой. А еще на его приготовление вам не нужно часами стоять на кухне – всего 30 минут и он готов!

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Рецепт домашнего томатного сока

  • Время: 30 минут
  • Порции: 4


Томатный сок / Фото Знаю про

Приготовление:

  1. Тщательно помойте помидоры под проточной водой.
  2. Сделайте надрезы на кожуре и погрузите их в кипяток.
  3. Через 1 – 2 минуты достаньте помидоры из кипятка и переложите в миску с ледяной водой.
  4. Снимите с помидоров кожицу с помощью ножа.
  5. Измельчите помидоры в блендере в пюре.
  6. Добавьте в пюре соль и перемешайте.
  7. Разлейте помидорный сок в стерилизованные банки и накройте крышками.
  8. Отправьте банки стерилизоваться в кипятке в течение 10 – 15 минут.
  9. Закройте банки крышками и переверните вверх дном.
  10. Накройте томатный сок теплым полотенцем и оставьте охлаждаться при комнатной температуре.
  11. Храните томатный сок в темном и прохладном месте. Приятного аппетита!