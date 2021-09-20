Как приготовить домашнюю пасту тальятеле: проверенный рецепт макарон

20 сентября 2021 , 18:19
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Источник:

Їжа

Если вы решились попробовать приготовить дома итальянскую пасту, начните с тальятелле. Довольно несложный процесс замешивания теста и его раскатки, простая нарезка подойдет даже для начинающего.

Тальятелле – разновидность итальянской пасты толщиной 7 – 8 миллиметров. Обычно ее подают с разнообразными соусами к мясным и овощным блюдам.

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Рецепт домашней пасты тальятелле

  • Время: 45 минут
  • Порции: 2


Паста тальятелле / Фото Їжа

Ингредиенты:
– 4 шт. куриных яиц;
– 160 г муки грубого помола;
– 160 г семолы;
– 1 ст. л. оливкового масла;
– 1 ч. л. соли.

Приготовление:

  1. В большой чаше для миксера соедините все ингредиенты для блюда. С помощью насадки "крюк" замешайте тесто в течение 8–10 минут, пока оно не станет эластичным и гладким.


Приготовление пасты / Фото Їжа

  1. Если вы будете замешивать тесто на пасту руками, сформируйте горку из муки и выбейте в центр яйца, добавьте соли и масла. Муку постепенно вмешивайте в жидкие ингредиенты и замешивайте тесто.


Приготовление пасты / Фото Їжа

  1. Сформируйте из теста шар и заверните в слой пищевой пленки. Отправьте его в холодильник на 30 минут.
  2. Разделите тесто на 4 части и постепенно каждую из них раскатывайте в тонкий пласт, или воспользуйтесь специальной машинкой для пасты.


Приготовление пасты / Фото Їжа

  1. Нарежьте тесто на длинные полоски шириной 8 миллиметров.
  2. Нарезанную пасту тальятеле присыпьте мукой и перемешайте.


Приготовление пасты / Фото Їжа

  1. Свежую пасту отварите в кипящей подсоленной воде в течение 1–5 минут. Приятного аппетита!
Автор: Богданна Рибак