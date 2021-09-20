Тальятелле – разновидность итальянской пасты толщиной 7 – 8 миллиметров. Обычно ее подают с разнообразными соусами к мясным и овощным блюдам.
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Рецепт домашней пасты тальятелле
- Время: 45 минут
- Порции: 2
Паста тальятелле / Фото Їжа
Приготовление:
- В большой чаше для миксера соедините все ингредиенты для блюда. С помощью насадки "крюк" замешайте тесто в течение 8–10 минут, пока оно не станет эластичным и гладким.
Приготовление пасты / Фото Їжа
- Если вы будете замешивать тесто на пасту руками, сформируйте горку из муки и выбейте в центр яйца, добавьте соли и масла. Муку постепенно вмешивайте в жидкие ингредиенты и замешивайте тесто.
Приготовление пасты / Фото Їжа
- Сформируйте из теста шар и заверните в слой пищевой пленки. Отправьте его в холодильник на 30 минут.
- Разделите тесто на 4 части и постепенно каждую из них раскатывайте в тонкий пласт, или воспользуйтесь специальной машинкой для пасты.
Приготовление пасты / Фото Їжа
- Нарежьте тесто на длинные полоски шириной 8 миллиметров.
- Нарезанную пасту тальятеле присыпьте мукой и перемешайте.
Приготовление пасты / Фото Їжа
- Свежую пасту отварите в кипящей подсоленной воде в течение 1–5 минут. Приятного аппетита!