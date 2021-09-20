Тальятеле – різновид італійської пасти завтовшки 7 – 8 міліметрів. Зазвичай її подають з різноманітними соусами, до м'ясних та овочевих страв.
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Рецепт домашньої пасти тальятеле
- Час: 45 хвилин
- Порції: 2
Паста тальятеле / Фото Їжа
Приготування:
- У великій чаші для міксера з'єднайте всі інгредієнти для страви. За допомогою насадки "гак" замішайте тісто протягом 8 – 10 хвилин, доки воно не стане еластичним та гладким.
Приготування пасти / Фото Їжа
- Якщо ви будете замішувати тісто на пасту руками, сформуйте гірку з борошна та вибийте в центр яйця, додайте солі та олії. Борошно поступово вмішуйте в рідкі інгредієнти та замішуйте тісто.
Приготування пасти / Фото Їжа
- Сформуйте з тіста кулю та загорніть в шар харчової плівки. Відправте його в холодильник на 30 хвилин.
- Розділіть тісто на 4 частини та поступового, кожну з них розкачуйте в тонкий пласт, або скористайтеся спеціальною машинкою для пасти.
Приготування пасти / Фото Їжа
- Наріжте тісто на довгі смужки шириною 8 міліметрів.
- Нарізану пасту тальятеле присипте борошном та перемішайте.
Приготування пасти / Фото Їжа
- Свіжу пасту відваріть в киплячій підсоленій воді протягом 1 – 5 хвилин. Смачного!