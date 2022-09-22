Основными ингредиентами дерунов являются тертый сырой картофель, мука, специи, а также яйца. Проверьте, чем заменить яйцо, чтобы драники не потеряли вкус.
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Чем заменить яйцо в дерунах:
- картофельная мука – 1 столовая ложка;
- молотые семена льна – 1 столовая ложка смешивается с 3 столовыми ложками воды;
- растительное масло – 1 столовая ложка;
- желатин – 1 чайную ложку растворить в 1 столовой ложке теплой воды.
Рецепт дерунов без яиц
Время: 45 минут
Порций: 2
Аппетитное блюдо / Фото Аутентичная Украина
Ингредиенты:
- 8 больших картофелин;
- 3 столовые ложки пшеничной муки;
- 1 маленькая луковица;
- 1 зубчик чеснока;
- выбранный заменитель яиц;
- по вкусу: соль, перец, гранулированный чеснок, прованские травы.
Приготовление:
- Картофель тщательно вымойте, очистите и натрите на терке. Отложите на несколько минут, затем слейте собранную воду. Очищенную луковицу и зубчик чеснока натрите на терке и добавьте в картофельную смесь.
- Добавьте муку, заменитель яиц по выбору и специи, тщательно перемешайте. На сковороде разогрейте часть растительного масла, выложите тесто и обжарьте с обеих сторон до румяности.
- Подавайте драники с любимыми начинками. Это может быть творог, сметана или грибной соус.