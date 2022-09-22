Основними інгредієнтами дерунів є терта сира картопля, борошно, спеції, а також яйця. Перевірте, чим замінити яйце, щоб деруни не втратили смак.

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Чим замінити яйце в дерунах:

  • картопляне борошно – 1 столова ложка;
  • мелене насіння льону – 1 столова ложка змішується з 3 столовими ложками води;
  • олія – ​​1 столова ложка;
  • желатин – 1 чайну ложку розчинити в 1 столовій ложці теплої води.

Рецепт дерунів без яєць

Час: 45 хвилин
Порцій: 2

Апетитна страва / Фото Автентична Україна

Інгредієнти:

  • 8 великих картоплин;
  • 3 столові ложки пшеничного борошна;
  • 1 маленька цибулина;
  • 1 зубчик часнику;
  • обраний замінник яєць;
  • до смаку: сіль, перець, гранульований часник, прованські трави.

Приготування:

  1. Картоплю ретельно вимийте, очистіть і натріть на тертці. Відкладіть на кілька хвилин, а потім злийте зібрану воду. Очищену цибулину і зубчик часнику натріть на тертці і додайте до картопляної суміші.
  2. Додайте борошно, замінник яєць на вибір і спеції, ретельно перемішайте. На сковороді розігрійте частину олії, викладіть тісто та обсмажте з обох сторін до рум’яності.
  3. Подавайте деруни з улюбленими начинками. Це може бути сир, сметана або грибний соус.