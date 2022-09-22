Основними інгредієнтами дерунів є терта сира картопля, борошно, спеції, а також яйця. Перевірте, чим замінити яйце, щоб деруни не втратили смак.
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Чим замінити яйце в дерунах:
- картопляне борошно – 1 столова ложка;
- мелене насіння льону – 1 столова ложка змішується з 3 столовими ложками води;
- олія – 1 столова ложка;
- желатин – 1 чайну ложку розчинити в 1 столовій ложці теплої води.
Рецепт дерунів без яєць
Час: 45 хвилин
Порцій: 2
Апетитна страва / Фото Автентична Україна
Інгредієнти:
- 8 великих картоплин;
- 3 столові ложки пшеничного борошна;
- 1 маленька цибулина;
- 1 зубчик часнику;
- обраний замінник яєць;
- до смаку: сіль, перець, гранульований часник, прованські трави.
Приготування:
- Картоплю ретельно вимийте, очистіть і натріть на тертці. Відкладіть на кілька хвилин, а потім злийте зібрану воду. Очищену цибулину і зубчик часнику натріть на тертці і додайте до картопляної суміші.
- Додайте борошно, замінник яєць на вибір і спеції, ретельно перемішайте. На сковороді розігрійте частину олії, викладіть тісто та обсмажте з обох сторін до рум’яності.
- Подавайте деруни з улюбленими начинками. Це може бути сир, сметана або грибний соус.