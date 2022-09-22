Как приготовить драники без яиц: удивительный рецепт

22 сентября 2022 , 18:48
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Источник:

24 канал

Драники – это одно из самых любимых блюд украинцев. Можно ли приготовить вкусные драники, если в холодильнике нет яиц? Оказывается, это может быть.

Основными ингредиентами дерунов являются тертый сырой картофель, мука, специи, а также яйца. Проверьте, чем заменить яйцо, чтобы драники не потеряли вкус.

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Чем заменить яйцо в дерунах:

  • картофельная мука – 1 столовая ложка;
  • молотые семена льна – 1 столовая ложка смешивается с 3 столовыми ложками воды;
  • растительное масло – 1 столовая ложка;
  • желатин – 1 чайную ложку растворить в 1 столовой ложке теплой воды.

Рецепт дерунов без яиц

Время: 45 минут
Порций: 2

Аппетитное блюдо / Фото Аутентичная Украина

Ингредиенты:

  • 8 больших картофелин;
  • 3 столовые ложки пшеничной муки;
  • 1 маленькая луковица;
  • 1 зубчик чеснока;
  • выбранный заменитель яиц;
  • по вкусу: соль, перец, гранулированный чеснок, прованские травы.

Приготовление:

  1. Картофель тщательно вымойте, очистите и натрите на терке. Отложите на несколько минут, затем слейте собранную воду. Очищенную луковицу и зубчик чеснока натрите на терке и добавьте в картофельную смесь.
  2. Добавьте муку, заменитель яиц по выбору и специи, тщательно перемешайте. На сковороде разогрейте часть растительного масла, выложите тесто и обжарьте с обеих сторон до румяности.
  3. Подавайте драники с любимыми начинками. Это может быть творог, сметана или грибной соус.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська