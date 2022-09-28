В разгар сезона: готовим аппетитный фаршированный картофель
28 сентября 2022 , 20:03Читати новину українською
Источник:ania gotuje
У каждой украинской хозяйки есть свои "козырные" рецепты приготовления картофеля. Фаршированный картофель может войти в их число и помочь удивить близких и гостей.
Картофель всегда приходит на помощь, когда хочется порадовать себя чем-нибудь вкусненьким, но не прилагать много усилий к приготовлению блюда. Ее можно сочетать с чем угодно, а фаршированный картофель способен стать "звездой" даже праздничного стола.
Читайте также Важный выбор для малыша: с какого мяса лучше начинать первый прикорм
Рецепт фаршированного картофеля
Время: 1 час
Порций: 2
Ингредиенты:
- 6 больших картофелин;
- 300 грамм свиной лопатки;
- 1 луковица;
- 3 зубчика чеснока;
- 120 грамм моцареллы;
- 2 столовых ложки масла;
- специи: по 1 чайной ложке соли и сладкого перца, по половине чайной ложки перца и орегано.
По желанию можно добавить к готовому картофелю помидоры, петрушку и сметану.
Приготовление:
- Выберите шесть крупных картофелин одинакового размера (чтобы они варились одновременно). Каждую тщательно вымойте и даже слегка потрите губкой, однако не снимайте шкурку. Поместите картофель в кастрюлю с подсоленной водой. Вода должна покрывать их полностью. Доведите воду до кипения, затем установите мощность, чтобы картофель варился, но не очень "круто".
- Отварите картофель до готовности (все время под крышкой). Выложите готовый картофель на тарелку для подачи.
- Для приготовления начинки разогрейте сковороду и влейте масло для жарки. Лук очистите и порежьте кубиками, выложите на сковороду вместе с очищенными и мелко нарезанными зубчиками чеснока. Жарьте их 10 минут на среднем огне, чтобы лук мягко глазировал и лишь слегка подрумянился.
- Добавьте в лук измельченную в комбайне или мясорубке свиную лопатку.
- Сразу положите в сковородку специи: по чайной ложке соли и сладкого перца, по половине чайной ложки перца и сушеного орегано.
- Все перемешайте и жарьте минимум 10 минут, чтобы мясо подрумянилось.
- По истечении этого времени переложите все содержимое сковороды в миску.
- Разрежьте охлажденный картофель (он может быть еще немного теплым) пополам, ложкой сделайте "ямку". Отложите серединку картофеля, так как вы будете использовать его для начинки.
- В миску с уже остывшим фаршем добавьте остатки картофеля и нарезанную моцареллу. Все это тщательно перемешайте.
- Готовой начинкой заполните каждую половинку картофеля без сердцевины.
- Выложите фаршированный картофель на противень, застеленный пергаментной бумагой.
- Запекать блюдо следует при 200 градусах около 15 минут.