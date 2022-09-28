В разгар сезона: готовим аппетитный фаршированный картофель

28 сентября 2022 , 20:03
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Источник:

ania gotuje

У каждой украинской хозяйки есть свои "козырные" рецепты приготовления картофеля. Фаршированный картофель может войти в их число и помочь удивить близких и гостей.

Картофель всегда приходит на помощь, когда хочется порадовать себя чем-нибудь вкусненьким, но не прилагать много усилий к приготовлению блюда. Ее можно сочетать с чем угодно, а фаршированный картофель способен стать "звездой" даже праздничного стола.

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Рецепт фаршированного картофеля

Время: 1 час
Порций: 2

Блюдо сезона / Фото ania gotuje

Ингредиенты:

  • 6 больших картофелин;
  • 300 грамм свиной лопатки;
  • 1 луковица;
  • 3 зубчика чеснока;
  • 120 грамм моцареллы;
  • 2 столовых ложки масла;
  • специи: по 1 чайной ложке соли и сладкого перца, по половине чайной ложки перца и орегано.

По желанию можно добавить к готовому картофелю помидоры, петрушку и сметану.

Приготовление:

  1. Выберите шесть крупных картофелин одинакового размера (чтобы они варились одновременно). Каждую тщательно вымойте и даже слегка потрите губкой, однако не снимайте шкурку. Поместите картофель в кастрюлю с подсоленной водой. Вода должна покрывать их полностью. Доведите воду до кипения, затем установите мощность, чтобы картофель варился, но не очень "круто".
  2. Отварите картофель до готовности (все время под крышкой). Выложите готовый картофель на тарелку для подачи.
  3. Для приготовления начинки разогрейте сковороду и влейте масло для жарки. Лук очистите и порежьте кубиками, выложите на сковороду вместе с очищенными и мелко нарезанными зубчиками чеснока. Жарьте их 10 минут на среднем огне, чтобы лук мягко глазировал и лишь слегка подрумянился.
  4. Добавьте в лук измельченную в комбайне или мясорубке свиную лопатку.
  5. Сразу положите в сковородку специи: по чайной ложке соли и сладкого перца, по половине чайной ложки перца и сушеного орегано.
  6. Все перемешайте и жарьте минимум 10 минут, чтобы мясо подрумянилось.
  7. По истечении этого времени переложите все содержимое сковороды в миску.
  8. Разрежьте охлажденный картофель (он может быть еще немного теплым) пополам, ложкой сделайте "ямку". Отложите серединку картофеля, так как вы будете использовать его для начинки.
  9. В миску с уже остывшим фаршем добавьте остатки картофеля и нарезанную моцареллу. Все это тщательно перемешайте.
  10. Готовой начинкой заполните каждую половинку картофеля без сердцевины.
  11. Выложите фаршированный картофель на противень, застеленный пергаментной бумагой.
  12. Запекать блюдо следует при 200 градусах около 15 минут.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська