Картопля завжди приходить на допомогу, коли хочеться потішити себе чимось смачненьким, але не докладати багато зусиль до приготування страви. Її можна поєднати з чим завгодно, а фарширована картопля здатна стати "зіркою" навіть святкового столу.
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Рецепт фаршированої картоплі
Час: 1 година
Порцій: 2
Страва сезону / Фото ania gotuje
Інгредієнти:
- 6 великих картоплин;
- 300 грамів свинячої лопатки;
- 1 цибулина;
- 3 зубчики часнику;
- 120 грамів моцарели;
- 2 столові ложки олії;
- спеції: по 1 чайній ложці солі і солодкого перцю, по половині чайної ложки перцю і орегано.
За бажанням можна додати до готової картоплі помідори, петрушку, і сметану.
Приготування:
- Виберіть шість великих картоплин однакового розміру (щоб вони варилися одночасно). Кожну ретельно вимийте і навіть злегка потріть губкою, однак не знімайте шкірку. Помістіть картоплю в каструлю з підсоленою водою. Вода повинна покривати їх повністю. Доведіть воду до кипіння, потім встановіть потужність, щоб картопля варилася, але не дуже "круто".
- Відваріть картоплю до готовності (весь час під кришкою). Викладіть готову картоплю на тарілку для подачі.
- Для приготування начинки розігрійте пательню та влити олію для смаження. Цибулю очистіть та наріжте кубиками, викладіть на сковорідку разом з очищеними і дрібно нарізаними зубчиками часнику. Смажте їх 10 хвилин на середньому вогні, щоб цибуля м'яко глазурувала і лише злегка підрум'янилася.
- Додайте до цибулі подрібнену у комбайні чи м'ясорубці свинячу лопатку.
- Одразу покладіть в сковорідку спеції: по чайній ложці солі і солодкого перцю, по половині чайної ложки перцю і сушеного орегано.
- Все перемішайте і смажте мінімум 10 хвилин, щоб м’ясо підрум’янилося.
- Після закінчення цього часу перекладіть весь вміст сковороди в миску.
- Розріжте охолоджену картоплю (вона може бути ще трохи теплою) навпіл, ложкою зробіть "ямку". Відкладіть серединку картоплі, оскільки ви будете використовувати її для начинки.
- У миску з уже остиглим фаршем додайте залишки картоплі та нарізану моцарелу. Все це ретельно перемішайте.
- Готовою начинкою наповніть кожну половинку картоплі без серцевини.
- Викладіть фаршировану картоплю на деко, застелене пергаментним папером.
- Запікати страву слід при 200 градусах близько 15 хвилин.