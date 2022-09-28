Картопля завжди приходить на допомогу, коли хочеться потішити себе чимось смачненьким, але не докладати багато зусиль до приготування страви. Її можна поєднати з чим завгодно, а фарширована картопля здатна стати "зіркою" навіть святкового столу.

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Рецепт фаршированої картоплі

Час: 1 година

Порцій: 2

Страва сезону / Фото ania gotuje

Інгредієнти:

6 великих картоплин;

300 грамів свинячої лопатки;

1 цибулина;

3 зубчики часнику;

120 грамів моцарели;

2 столові ложки олії;

спеції: по 1 чайній ложці солі і солодкого перцю, по половині чайної ложки перцю і орегано.

За бажанням можна додати до готової картоплі помідори, петрушку, і сметану.

Приготування: