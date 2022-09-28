Картофель всегда приходит на помощь, когда хочется порадовать себя чем-нибудь вкусненьким, но не прилагать много усилий к приготовлению блюда. Ее можно сочетать с чем угодно, а фаршированный картофель способен стать "звездой" даже праздничного стола.

Читайте также Важный выбор для малыша: с какого мяса лучше начинать первый прикорм

Рецепт фаршированного картофеля

Время: 1 час

Порций: 2

Блюдо сезона / Фото ania gotuje

Ингредиенты:

6 больших картофелин;

300 грамм свиной лопатки;

1 луковица;

3 зубчика чеснока;

120 грамм моцареллы;

2 столовых ложки масла;

специи: по 1 чайной ложке соли и сладкого перца, по половине чайной ложки перца и орегано.

По желанию можно добавить к готовому картофелю помидоры, петрушку и сметану.

Приготовление: