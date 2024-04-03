Как приготовить королевскую глазурь из белков яиц: рецепт 1910 года – не требует много времени
3 апреля 2024, 17:45Читати новину українською
Источник:ania gotuje
Невозможно представить себе пасочки без красивой отделки. Глазурь можно изготовить из различных продуктов, однако именно белковая - наиболее универсальная.
Вместо обычного сахара используйте сахарную пудру, которая позволит сделать глазурь намного быстрее. Это очень красивый декор, который вам непременно понравится.
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Рецепт глазури
- Время: 20 минут
- Порций: 3
– 2 средних яичных белка;
– 180 грамм сахарной пудры;
– несколько капель лимонного сока.
Приготовление:
- Поместите яичные белки в чистую стеклянную миску и взбивайте миксером максимум 30 секунд (или намного меньше – зависит от мощности миксера).
- Сначала на малой скорости, потом на средней.
- К белкам добавьте весь сахар.
- Взбивайте смесь на низкой/средней скорости примерно 20 минут.
- В конце можно добавить в глазурь лимонный или апельсиновый сок. Глазурь должна быть гладкой, белоснежной и без комочков.
- Эту глазурь можно хранить в холодильнике 3 дня.