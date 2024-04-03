Вместо обычного сахара используйте сахарную пудру, которая позволит сделать глазурь намного быстрее. Это очень красивый декор, который вам непременно понравится.
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Рецепт глазури
- Время: 20 минут
- Порций: 3
Великолепный декор / Фото ania gotuje
Приготовление:
- Поместите яичные белки в чистую стеклянную миску и взбивайте миксером максимум 30 секунд (или намного меньше – зависит от мощности миксера).
- Сначала на малой скорости, потом на средней.
- К белкам добавьте весь сахар.
- Взбивайте смесь на низкой/средней скорости примерно 20 минут.
- В конце можно добавить в глазурь лимонный или апельсиновый сок. Глазурь должна быть гладкой, белоснежной и без комочков.
- Эту глазурь можно хранить в холодильнике 3 дня.