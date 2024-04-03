Вместо обычного сахара используйте сахарную пудру, которая позволит сделать глазурь намного быстрее. Это очень красивый декор, который вам непременно понравится.

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Рецепт глазури

  • Время: 20 минут
  • Порций: 3

Как приготовить белковую глазурьВеликолепный декор / Фото ania gotuje

Приготовление:

  1. Поместите яичные белки в чистую стеклянную миску и взбивайте миксером максимум 30 секунд (или намного меньше – зависит от мощности миксера).
  2. Сначала на малой скорости, потом на средней.
  3. К белкам добавьте весь сахар.
  4. Взбивайте смесь на низкой/средней скорости примерно 20 минут.
  5. В конце можно добавить в глазурь лимонный или апельсиновый сок. Глазурь должна быть гладкой, белоснежной и без комочков.
  6. Эту глазурь можно хранить в холодильнике 3 дня.