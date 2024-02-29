Этот вкус вернет вас в детство: как приготовить домашний гороховый суп

29 февраля 2024, 13:31
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Источник:

Kwestia smaku

Пока мы в ожидании тепла и солнечных дней, самое время приготовить суп, который поможет согреться и подарит сытость. Только натуральные ингредиенты, а значит, подойдет и детям.

Гороховый суп с запахом копченостей – от одних этих слов уже течет слюнка. При правильном подходе и планировании готовить его совсем не долго.

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Гороховый суп из гороха

  • Время: 1 час
  • Порций: 6
Ингредиенты:
– 1 стакан желтого колотого горошка;
– 700 грамм копченых ребер;
– 2 литра бульона;
– 1 морковь;
– 500 грамм картофеля;
– 1 столовая ложка сушеного майорана;
– 1 зубчик чеснока.

Приготовление:

  1. Накануне горох высыпьте в кастрюлю, залейте холодной водой и оставьте на ночь.
  2. В кипящий бульон добавьте отцеженный замоченный горох и доведите до кипения.
  3. Добавьте ребра разделенные на 4 меньшие части.
  4. Уменьшите огонь и варите под крышкой 1 час.
  5. Добавьте очищенную и тонко нарезанную морковь и очищенный и нарезанный кубиками картофель.
  6. Варите около получаса до мягкости овощей (можно увеличить время, если хотите, чтобы картофель начал разваливаться.
  7. За 10 минут до конца добавьте майоран и половинку чеснока (целого).
  8. Со временем суп еще немного загустеет.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська