Гороховый суп с запахом копченостей – от одних этих слов уже течет слюнка. При правильном подходе и планировании готовить его совсем не долго.
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Гороховый суп из гороха
- Время: 1 час
- Порций: 6
Приготовление:
- Накануне горох высыпьте в кастрюлю, залейте холодной водой и оставьте на ночь.
- В кипящий бульон добавьте отцеженный замоченный горох и доведите до кипения.
- Добавьте ребра разделенные на 4 меньшие части.
- Уменьшите огонь и варите под крышкой 1 час.
- Добавьте очищенную и тонко нарезанную морковь и очищенный и нарезанный кубиками картофель.
- Варите около получаса до мягкости овощей (можно увеличить время, если хотите, чтобы картофель начал разваливаться.
- За 10 минут до конца добавьте майоран и половинку чеснока (целого).
- Со временем суп еще немного загустеет.