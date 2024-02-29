Гороховый суп с запахом копченостей – от одних этих слов уже течет слюнка. При правильном подходе и планировании готовить его совсем не долго.

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Гороховый суп из гороха

  • Время: 1 час
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Накануне горох высыпьте в кастрюлю, залейте холодной водой и оставьте на ночь.
  2. В кипящий бульон добавьте отцеженный замоченный горох и доведите до кипения.
  3. Добавьте ребра разделенные на 4 меньшие части.
  4. Уменьшите огонь и варите под крышкой 1 час.
  5. Добавьте очищенную и тонко нарезанную морковь и очищенный и нарезанный кубиками картофель.
  6. Варите около получаса до мягкости овощей (можно увеличить время, если хотите, чтобы картофель начал разваливаться.
  7. За 10 минут до конца добавьте майоран и половинку чеснока (целого).
  8. Со временем суп еще немного загустеет.