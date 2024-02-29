Гороховий суп із запахом копченостей – від самих цих слів вже тече слинка. При правильному підході та плануванні готувати його зовсім не довго.

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Гороховий суп

  • Час: 1 година
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. Напередодні горох висипте в каструлю, залийте холодною водою і залишіть на ніч.
  2. У киплячий бульйон додайте відціджений замочений горох і доведіть до кипіння.
  3. Додайте ребра розділені на 4 менші частини.
  4. Зменшіть вогонь і варіть під кришкою 1 годину.
  5. Додайте очищену і тонко нарізану моркву та очищену і нарізану кубиками картоплю.
  6. Варіть близько пів години до м'якості овочів (можна збільшити час, якщо хочете, щоб картопля почала розвалюватися.
  7. За 10 хвилин до кінця додайте майоран і половинку часнику (цілого).
  8. З часом суп ще трішки загусне.